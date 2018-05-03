不滿新房庭園只有500坪 蔡正元嫩妻怒告建商詐欺

2018-05-03 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前國民黨立委蔡正元和「馬尾妹」洪菱霙結婚後，將南港豪宅「日升月恆」當新房，登記在洪的名下，但洪等4名住戶認為建案並非由日本建築師高橋伸設計，且庭院面積僅500坪，和行銷廣告不符，依詐欺罪嫌向興建廠商台肥公司鍾姓負責人、李姓總經理、許姓執行副總及代銷公司王姓負責人提告。檢方認為，雙方屬於民事糾紛，應循民事程序解決，罪證不足，予以4人不起訴處分。

處分書指出，台肥公司興建開發「日升月恆」建案，透過代銷公司印製圖冊行銷預售屋，精美圖冊上強調建案是日本國寶級建築師高橋伸負責規劃設計，且擁有「近1500坪的庭園，是層次分明的喬木森林與綠映滿庭的香草植物」。

洪菱霙花費7300萬元購買預售屋，包括2個地下停車位，但指控建案並非高橋伸負責整體設計，而是國內建築師事務所承攬設計工作，且建案庭園面積僅500坪，明顯是不實行銷。2015年點交後，台肥公司也無法提出高橋伸設計證明文件，且國內建築法規也不允許外國設計師執業，認為受騙，向法院提告。

承攬建案的建築師作證指出，台肥公司希望請高橋伸設計建築立面，高橋伸提出5種方案供選擇，也親自到台灣參與說明會議，台肥公司確定採用其中一個方案後，他再將高橋伸的理念整合進建案中。

高橋伸建築事務所台灣代表處負責人也作證表示，高橋伸在國際上有知名度，不會只掛名而不參與設計，如此會牽涉個人聲譽問題。他指出，找外國建築師參與設計，在台灣行之有年，例如台中歌劇院、美麗島捷運站等，讓國外建築師提供意念，來增加國際觀。

另外，「日升月恆」建案基地面積約2554坪，扣除建築面積681坪，剩餘游泳池、景觀庭園、景觀水池等面積約1873.24坪。檢方認為，建案扣除建築面積，所留的空地應可配置1500坪庭園，行銷圖冊並無不實行銷，罪證不足，處分4人不起訴。