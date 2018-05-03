偷賣輻射廢鐵大賺300萬 中金化工負責人判刑8個月

2018-05-03 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



位於金山的中國金屬化工公司因營運虧損，陳姓負責人私自變賣廠內260多公噸受輻射汙染的金屬，並透過周姓友人聯繫回收業者收購，檢方去年依公共危險將陳起訴，基隆地院全案審結，陳和周犯的詐欺取財罪，各判有期徒刑8月和6個月，陳被起訴的公共危險罪部分無罪。

中金公司以硫酸法製程，以含有天然放射物的鈦礦生產二氧化鈦，金山廠區內受汙染的金屬，都是天然放射物質衍生廢棄物，非經原能會許可不得運離原地。

陳姓負責人隱瞞廢鐵遭輻射汙染，和呂姓業者談妥出售所有金屬設備，呂到場拆除秤重，總共過磅260多公噸，變賣近300萬元，但這批廢鐵輾轉賣到宜蘭、桃園後，被驗出含有放射物鐳-266及鐳268。

陳接著又謊稱欲出售來源正當的廢鐵，賣給另一間20多公噸，賺得20多萬元現金，但業者載運廢鐵轉售後，同樣遭檢測出輻射物質。

檢方調查，陳男大前年2月再透過周姓友人代為處理金山場廢鐵，周找來不知情回收商到場估價，對方同意以每公噸5000至6000元購買這批廢鐵，當場就支付20多萬現金給周。

事後經原能會告發，陳否認犯行，辯稱自己是台大化學研究所畢業，是公司清算人及負責人，檢方依原能會調查報告、回收商證詞等，去年以公共危險罪嫌將他起訴。檢方後來再依詐欺罪嫌追加起訴陳、周2人。