屈從政府意志解聘師生戀女導師 校方再敗訴

2018-05-03 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



新北市已婚的國中女導師與學生相戀，家長發現後向校方投訴，教評會多次開會，都認為女導師行為「未達情節重大」程度，反對不予續聘或解聘。因新北市教育局只要發現教評會的決議是未通過解聘或不續聘，就要求重新召開教評會，教評會最後決議解聘。女導師提行政訴訟，台北高等行政法院雖駁回，但最高行政法院廢棄原判決，且撤銷原處分、再申訴決定及訴願決定。

這所國中不服終局判決，提再審，最高行政法院認為教評會多次作成不予解聘的決議，卻始終遭新北市教育局否決，最終在案發4年後，作成解聘決議，明顯是「屈從於新北市教育局的意志」，且違反正當程序，駁回再審之訴。

日劇「魔女的條件」描述女教師和男學生之間的師生戀，而這名女導師與國二學生相差了25歲，兩人互喚「寶貝」；家長發現她與兒子擁吻、牽手，火冒三丈。校方在事件曝光時表示，女導師是真的很關心學生，為人很細心，但在輔導的過程中，可能彼此產生移情，學校遺憾。

校教評2010年10月11日作成「全數反對」解聘的決議，但新北市教育局要求重開教評會，教評會改認她「行為不檢，有損師道」，校方報請教育局核定後解聘女導師。

女導師不服而申訴，新北市申評會2011年10月決定申訴有理，校方應依評議書意旨另為適法處置。行政院2013年也認為女導師行為並未至很嚴重而應停聘。

再審教評會2014年作成續聘決議，但新北市教育局又認為決議不妥，退回再議。教評會前後作出6次「反對不續聘」的決議，全遭教育局退回，直到2014年11月27日的教評會以「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」為由予以解聘，1年內不得聘認為教師，這回上報教育局，教育局「同意」。

最高行認為校方的解聘決議屈從於新北市教育局「殆無疑義」，是違法原因之一，教育局也承認因有行政監督權，可以依教師法否決校方有利女導師的決議，校方開會則沒有復議、動議以重新召開會議推翻前決議，違反正當程序。

另外，校方第一次解聘處分經訴願決定撤銷確定後，竟就同一事由重複評價，作出與訴願決議意旨相反的處分，最高行也認為違法。

校方主張，教師法第14條規定的目的在確保教師教學能力、品格操守，進而實現教育文化的基本國策，不是僅如確定判決所言「在保護教師教學自由和工作權」而已，質疑最高行適用法規違誤。