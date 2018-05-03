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政府查台大140兼職教授 學者：為拔管株連甚廣

養兒不防老！千萬房屋贈兒 竟落如此下場

2018-05-03 20:02聯合報 記者陳俊智╱即時報導

李姓老翁為減輕兒子買房養家壓力，15年前將新北市蘆竹區價值千萬元的房產過戶給他，未料會是夢靨的開始，不但房子被拿去抵押，險些流離失所，還得照顧3名年幼孫子，勸其節儉反被恐嚇「讓你們不得好死」，心碎之餘，也興訟追討房產，全案經新北地方法院審理後，今宣判撤銷贈與一案。

法庭上，李翁指控棄一家老小於不顧的是他的次子，2004年過戶後，房子就陸續被次子拿去抵押借款，前前後後超過120萬元，而錢全部被次子拿去花用，沒有半毛用在照顧家庭，自己和妻子還替他還了70多萬元，現在還在背債，如果不還錢，恐會居無定所。

李翁進一步表示，因為替次子還債，積蓄所剩無幾，加上年事已高又領有身心障礙手冊，找工作不易，已是需要他人扶養的人，但次子沒盡到照顧責任，還把3名年幼子女丟給他們2老，從頭到尾不聞不問。另外，去年11月好心提醒他不要亂花錢，結果反恐嚇「我要殺死你們」、「讓你們不得好死」等語，心碎無奈之餘，只好興訟討回房產。

法院調查，李翁名下已無房產，銀行戶頭也僅剩微薄積蓄，其次子既然沒有盡到扶養義務，自然有理依不當得利請求撤銷贈與；法院多次傳喚李翁兒子，但他均未出庭，也無提出任何書狀聲明或陳述，最後判他敗訴。

李姓老翁將新北市蘆竹區價值千萬元的房產過戶給兒子，未料會是夢靨的開始，不但房子被...
李姓老翁將新北市蘆竹區價值千萬元的房產過戶給兒子，未料會是夢靨的開始，不但房子被拿去抵押，險些流離失所，還得照顧3名年幼孫子，勸兒子節儉反被恐嚇「讓你們不得好死」。示意圖／Ingimage
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