洗車場掛羊頭賣狗肉兼改槍 還養4惡犬顧門

2018-05-03 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



蘇姓男子與陳姓男子原本共同經營汽車美容業，後來陳另起爐灶，自行開業，卻涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，表面上經營汽車美容，實際上工廠二樓擺滿各種精密的改槍工具，從事改槍生意；之後由蘇負責接單，陳的洗車場負責改槍，警方昨天循線前往，發現陳的工廠前後還養了四隻兇猛犬隻，將二人逮捕到案。

新北市警板橋分局接獲線報，38歲蘇姓男子與36歲陳姓男子原本在樹林區共同經營汽車美容業，去年陳自立門戶，到三峽北大特區開業，卻涉嫌用洗車場當掩護，暗地從事改槍及販槍生意，為了分攤風險，還自創「接單」及「改槍」分開的服務。

警方調查，有改槍需求的人，會透過門路到蘇經營的樹林場下單，蘇接單後再交給三峽廠的陳負責改造，警方報請新北地檢署檢察官徐世淵指揮偵辦，昨天下午動員14名警力前往搜索；陳的洗車場前後門共養了四隻兇猛犬隻，有陌生人靠近便狂吠不止。

警方搜索時，發現一樓確實是一般的洗車美容場，但二樓卻有三夾板阻隔，令人起疑，員警直接踹破木板進到屋內，果然發現大批精密工具改槍工具就擺在二樓小房間內。

現場包括大型車床、鐵床、手壓台、砂輪機、電鑽、槍支彈簧、螺旋角刀、鉅台、改槍模型、研磨工具、焊接面罩、游標卡尺等，還有改槍秘笈，嫌犯改槍手法疑似從修車具備的電機知識及參考國外書籍自學而成。

警方在蘇經營的樹林洗車場內查獲衝鋒槍1把、90短槍1把及子彈108發，為了掩人耳目，還把衝鋒槍放在包包、塞進整疊的汽車輪胎內，警方把槍枝送驗，確認都具有殺傷力。