立院審妨害司法公正罪條文 馬英九趴著也中槍

2018-05-03 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



去年司改國是會議決議研議刑法「妨害司法公正罪」，立法院司法及法制委員會今邀請法務部長邱太三等人專案報告。邱太三指出，法案中的妨害保全命令罪草案已送交立法院審議，未來仍將續增訂「干擾及報復證人罪」多條有關法律。

針對邱太三的報告，立委黃國昌認為「干擾及報復證人罪」、「有罪判決被告潛逃罪」、「妨害刑事調查罪」、「藐視法庭罪」、「湮滅刑事證據罪」都是處罰「下對上」的妨害司法公正，但真正能夠在司法體系中施壓的是權貴，也就是「上對下」的關係，質疑法務部是玩假的。

黃國昌表示，以前有最高法院法官為兒子酒駕肇事案向高等法院法官關說，最近有立委、法務部長、檢察長涉及關說，「他們都妨害司法，卻沒被處罰」，對於黃國昌的疑問，邱太三表示會加以研議。

立委段宜康表示，前總統馬英九的特別費案一審獲判無罪時，其時，國民黨政策會執行長曾永權拜訪起訴檢察官侯寬仁的親戚、前立法院長王金平，王回應和侯沒來往；之後，曾去找前檢察總長陳聰明，請陳叫侯不要上訴，但事後曾宣稱只是找檢察總長尋法統一法律見解，「這些通通都是妨害司法公正」。

段宜康並反諷表示，馬英九與馬的律師陳長文推動妨害司法公正罪的公投案，「是帶著贖罪的心」，建議法務部在主導修法時，一定要溯及既往，這樣即可追訴到馬英九本身的案子，「以免浪費馬英九想認罪的苦心」。