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桃園龜山轎車下坡失控翻分隔島 車頭撞爛大塞車

2018-05-03 01:48聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市龜山區萬壽路段今天深夜11時許，1輛白色自小客車從桃園往龜山方向，疑似天雨路滑，不慎擦撞中央分隔島，導致整輛車高速衝過分隔島，翻覆打橫躺在對向車道上。

由於撞擊力道過大，小客車車頭幾乎全毀，零件四散一地，右前輪也噴飛，就連路燈也被攔腰撞斷，消防獲報到場將駕駛送醫治療，目前萬壽路龜山往桃園方向封閉，事故仍在排除中，警方將對駕駛酒測釐清肇事原因。

自小客失控撞欄。記者曾健祐/攝影
自小客失控撞欄。記者曾健祐/攝影
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自小客失控撞欄。記者曾健祐/攝影
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