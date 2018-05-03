桃園龜山轎車下坡失控翻分隔島 車頭撞爛大塞車

2018-05-03 01:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市龜山區萬壽路段今天深夜11時許，1輛白色自小客車從桃園往龜山方向，疑似天雨路滑，不慎擦撞中央分隔島，導致整輛車高速衝過分隔島，翻覆打橫躺在對向車道上。