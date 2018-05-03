捲入共諜案 新黨林明正限制出境

2018-05-03 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局國安站偵辦陸生共諜周泓旭案，發現新黨青年軍林明正曾交付「涼山特勤隊」等機敏機關軍官個資給周，另在林電腦發現「中華講武堂暨九三製片廠計畫構想書」，內容與周隨身碟的「中華講武堂項目策畫書」相符，為釐清林是否有涉及在台發展組織，今天以被告身分約談林到案，台北地檢署深夜命林限制出境。

檢方日前約談新黨新思維中心主任侯漢廷、王炳忠父親王進步及會計曾婉淨，訊後將3人限制出境。

林明正2014年在「新中華兒女協會」擔任秘書長時，因參加「台大中華復興社」活動認識周泓旭，2人自此互動頻繁，周得知林在軍中有些朋友，委託林幫忙蒐集資料，林因而蒐集「涼山特勤隊」、「軍事學校」等五名軍中友人個資。

專案小組另在林明正電腦發現「中華講武堂暨九三製片廠計畫構想書」，分析林是想藉由辦活動招募在職大學生、現役教官、退伍軍人，建立學生與教官的互動模式，也跟軍人團體建立關係，證明周泓旭確實有吸收林，意圖在台發展軍事組織。

周泓旭2014年受大陸「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交官並收集情資，日前被高院判刑1年2月；北檢另查出，周每年領取國台辦1千6百萬元，挹注王炳忠成立「燎原新聞網」等組織，擬定對軍方人員進行滲透的「星火Ｔ計劃」任務，今年1月移送高院併案審理，但高院認定兩案案情不同，應另行偵辦起訴，因此將併辦部份退回北檢。