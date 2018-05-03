離婚多年仍被家暴…她毒死前夫 子女出庭向法官求情

2018-05-03 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



張姓婦人受不了長期家暴，在牛奶內摻農藥毒死前夫。 記者王宏舜／攝影 分享 facebook

張姓婦人十八年前離婚，因黃姓前夫動輒恐嚇殺害小孩，她決定仍同住以保護家人。三年前，她受不了前夫責罵，在牛奶摻農藥毒死前夫。台灣高等法院昨天開庭，子女以被害者家屬身分出庭，但為加害人求情，他們強調母親「壓力不是一般人所能承受」，連檢察官都同意張婦情有可原。

五十五歲張婦和黃姓前夫育有一對兒女，黃早年是職業駕駛，後來患糖尿病和視網膜病變，久病又沒工作，動不動就毆打妻兒。二○○○年兩人離婚，但為了小孩，她仍與前夫同住。

二○一五年二月三日，張婦又被前夫責備，憤而在牛奶中摻農藥；黃喝下不久即口吐白沫倒地。張婦一小時後打電話自首，說「我…我殺人了」。一審桃園地院依殺人罪判她四年兩個月。

高院昨天開庭，張婦頻說「我很後悔，沒想到要殺前夫」，並訴苦自己不時遭前夫打罵，有時加班晚回家，家門即遭反鎖，只能上樓借住大姊家。

審判長詢問她如何長期受家暴？張婦說，前夫很挑嘴，三餐只要不合口就大發雷霆，他們家住龜山山上，交通不便，卻不能忤逆前夫，否則可能傷害孩子。

兩人子女都已各有家庭，昨天以被害者家屬身分到庭陳述意見，但都全力維護母親。兒子說，父親好吃懶做，從沒照顧他們，母親會這樣做，一定是被逼的，「壓力不是一般人所能承受」，希望法官「給我媽一個機會，我不能沒有我媽」。

女兒形容和父親同住的經驗「很恐怖」，小時候父親曾帶女人回家，還命令小孩子進房間、不能出來，在小孩各自結婚後，曾勸母親也搬離，但她「心軟」才受家暴。

公訴檢察官表示，張婦的反擊情有可原，若合議庭從輕從寬判決，檢方沒有意見。

庭訊中，張婦不時摀鼻痛哭說、請法官高抬貴手，稱「我好後悔，沒想那麼多」，懇求法官「給小民一個改過自新的機會」。高院定五月十六日宣判。