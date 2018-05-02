蔡姓政戰處長酒駕隱瞞軍官身分 法院誤依刑法判刑

陸軍八軍團蔡姓政戰處長，今年2月10日在彌陀住處飲酒後涉嫌騎機車出門，因行車不穩遭警攔檢，酒測值0.46毫克被移送法辦，蔡隱瞞軍官身分，警方也未查出他是現役軍人，導致橋頭地院4月誤依《刑法》公共危險罪判他3月徒刑，可易科罰金9萬元，併科罰金5000元。岡山警分局說，將要求員警加落實查明現行犯是否具備軍人身分。

陸軍八軍團政戰主任楊安表示，蔡姓政戰處長近期發生酒駕後，並未向單位回報，八軍團不知此事，直到看到判決書才知情。此事，將會召開懲處的人評會，予以大過以上的重懲。

「他太大意了」，熟識蔡姓政戰處長的軍官嘆說，其實蔡在單位的表現很認真負責，經各方考評才有辦法當到政戰處長，出身漁家的他，甚至在堂哥離開人世後，替堂哥撫養三名孩子，他距上次酒駕是13年前的事，這次周末假日替父親捕魚，騎車返家途中碰上小時候玩伴邀約小酌，喝了兩杯，沒想到遭到警方攔檢。

橋頭地院庭長楊智守表示，本案是在承審法官判決後，書記官處理送達作業時發現蔡具現役軍人身分，因此依法囑託送達被告所屬部隊及長官，目前尚未收到軍方回執，無法確定蔡男是否不上訴。橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒指出，檢方已收判決後超過上訴期間，如蔡男也不上訴，全案即告定讞。

針對此案適用法條錯誤問題，徐弘儒表示，蔡男具現役軍人身分，其酒駕應適用《陸海空軍刑法》第54條規定，該條文與刑法公共危險罪刑度均為2年以下，僅罰金上限各為30萬元、20萬元不同，現因蔡男隱匿身分而發生適用法條錯誤情況，如判決定讞，檢方可提起非常上訴，但本案適用錯誤法條並無對被告不利情況，且無統一解釋法律必要性，提起非常上訴並無實益。