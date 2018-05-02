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女翻臉控未婚夫強暴10幾次 原因竟是嫁妝

2018-05-02 13:54聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄一對交往2個多月情侶，女方懷孕在論及婚嫁之際，突然鬧分手，女更指控被前男友涉強暴10幾次，但檢方查無事證不起訴，她反而吃上誣告官司。合議庭審理發現，原來女生娘家不給嫁妝，演變兩家人大吵，但交往期間女都抱著男友入睡，甜蜜PO文「我很幸福」，沒有違反意願性交，依誣告罪判女方4月徒刑，全案可上訴。

高雄一對論及婚嫁情侶分手，女方控遭性侵不起訴，反吃上誣告官司，被判4月徒刑。示意...
高雄一對論及婚嫁情侶分手，女方控遭性侵不起訴，反吃上誣告官司，被判4月徒刑。示意圖／ingimage
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判決指出，這對情侶2016年7月中旬，透過交友APP「遇見」認識，聊天一周後約出來見面，再隔一周就開始交往，8月時家住台南的女方到楠梓工廠上班，遂住進男友家；直到10月23日感情生變搬離。

男方開庭時說，每次發生性行為女友都同意，睡覺她會抱著他，直到發現懷孕，兩人計畫結婚並生下來，但他到女方娘家提親時，被女生父母罵「沒拿錢回來就懷孕，他們不辦桌，只要分送大餅給親朋好友」；後來女方找母親要嫁妝遭拒，心情就很憂鬱，哭訴娘家不給她嫁妝、不幫她辦歸寧，即使男生父母力挺「我們幫她辦得風風光光」，她過一周後就離開他家。

雙方家庭鬧得不愉快，導致婚事告吹、分手，她想生下小孩獨立扶養，他則要求把孩子「拿掉」。女生後來便提告性侵，不過罪證不足不起訴，她反被依誣告罪嫌起訴。

女生審理時表示，同居時家裡還有前男友父母及姊姊，他趁早上家裡無其他人性侵她，她要拿手機呼救也被制止。不過合議庭檢視兩人訊息，女生這段期間曾傳「我愛你」貼圖，臉書PO文「我有1 個很愛我的男人在疼我，總歸1 句我很幸福」，且女生既然遭性侵還持續同住，也沒求救，均與常情不符。

高雄地院認為女生誣指強制性交，濫用司法資源，又不坦承犯行，審酌現單親，從事手工之工作、月薪1000元至2000元、為低收入戶，判4月徒刑，可上訴。

性侵懷孕情侶

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