上百員工罹癌死去...RCA職災官司打14年 最高院要辯論了

2018-05-02 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台灣美國無線電公司(RCA)職災案，最高法院定6月21日上午9時30分行言詞辯論。資料照片／ 記者王騰毅攝影 分享 facebook 48年前美國無線電公司(RCA)來台投資，關廠後卻被發現汙染土地，員工控訴公司讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，被害人求償。高等法院去年10月判要賠給486人共7億1840萬元，較一審判賠的5億6000萬元更多，最令員工振奮的是，奇異公司(GE)被認定也須賠償。

最高法院今表示，關於桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會和台灣美國無線電公司等間請求侵權行為損害賠償上訴事件，將在6月21日上午9時30分行言詞辯論。

1970年，國際電子大廠RCA到桃園、新竹和宜蘭設廠，1992年RCA關廠，後來被揭發RCA桃園廠將有機溶劑倒入10公尺深洞，汙染土壤及地下水。

RCA前員工發現身體健康亮紅燈，上百名員工罹癌、死亡，前員工們組成員工自救會，從2004年起開始打官司，向台灣美國無線電公司、Technicolor、百慕達商湯姆遜消費電子公司、Technicolor USA和奇異公司求償27億。

高院認為，RCA沒提供教育訓練、護具，還將有機溶劑和廢液倒進桃園廠中，毒害土地至今整治未果，前員工經飲食、皮膚、呼吸而暴露在毒害中，應負賠償責任。高院引用揭穿公司面紗原則，認定奇異、Technicolor、百慕達商湯姆遜對RCA有完全控制關係，RCA只是它們為海外設廠、投資所成立分身公司，都要負賠償責任。

RCA在1988年向經濟部申請減資，把1億5000多萬的美金匯出國外，1992年3月再把受汙染的桃園廠、地以出售， 並將1億餘美金匯到法國的銀行，高院認為是在惡意脫產、逃避債務。