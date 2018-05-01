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沈冠伶辭台大遴委 台大師爆：她要製造窩裡反態勢

酒駕女喊沒錢賠 律師：被害員警可請領被害補償金

2018-05-01 20:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

陳姓女子前年7月酒駕上路高速衝撞正在執勤的陳姓員警，致陳雙腿粉碎性骨折、右小腿遭到截肢。新北地院判決她與借她汽車的母親要連帶賠償陳姓員警1107萬餘元，陳女稱因離婚、育有兩小孩又無業，無力負擔。律師林智群在臉書說，面對加害人沒錢的窘境，只要具備三種情況，就可請領被害補償金

林智群貼文說，有時候沒錢最大，碰到這種惡質的酒駕累犯，真的是沒辦法。光看對方一副「反正我就是沒錢你想怎樣？」的態度，就一肚子火了。他建議被害人或家屬利用「犯罪被害人保護法」，只要是性侵害被害人、因被害而導致死亡、因被害導致重傷，可向法務部的犯罪被害人保護基金，請領被害補償金。

請領金額為醫療費最高40萬元、殯葬費最高金額新臺幣30萬元，被害死亡致無法履行法定扶養義務，最高100萬元、因被害而喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要最高金額100萬元、精神撫慰金最高40萬元。林智群指出，陳姓員警屬重大傷害，應可請領醫療費、勞動力減損以及精神慰撫金。

林智群表示，如果不熟悉申請流程或不方便親自申請的話，可以請家屬、縣市政府或財團法人犯罪被害人保護協會幫忙申請。要注意的是，如果你因為社會保險如汽車強制險、勞保、農保、公保等拿到一些保險金，是要扣掉的，沒辦法重複向犯保基金請領的。但如果你有買商業保險，因為對方肇事拿到保險金的話是不用扣除的。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市警蘆洲分局交通分隊陳姓員警遭一陳姓酒駕女子撞上，右腿截肢。圖／報系資料照
新北市警蘆洲分局交通分隊陳姓員警遭一陳姓酒駕女子撞上，右腿截肢。圖／報系資料照
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林智群保險補償金

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