酒駕女喊沒錢賠 律師：被害員警可請領被害補償金

2018-05-01 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



陳姓女子前年7月酒駕上路高速衝撞正在執勤的陳姓員警，致陳雙腿粉碎性骨折、右小腿遭到截肢。新北地院判決她與借她汽車的母親要連帶賠償陳姓員警1107萬餘元，陳女稱因離婚、育有兩小孩又無業，無力負擔。律師林智群在臉書說，面對加害人沒錢的窘境，只要具備三種情況，就可請領被害補償金。

林智群貼文說，有時候沒錢最大，碰到這種惡質的酒駕累犯，真的是沒辦法。光看對方一副「反正我就是沒錢你想怎樣？」的態度，就一肚子火了。他建議被害人或家屬利用「犯罪被害人保護法」，只要是性侵害被害人、因被害而導致死亡、因被害導致重傷，可向法務部的犯罪被害人保護基金，請領被害補償金。

請領金額為醫療費最高40萬元、殯葬費最高金額新臺幣30萬元，被害死亡致無法履行法定扶養義務，最高100萬元、因被害而喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要最高金額100萬元、精神撫慰金最高40萬元。林智群指出，陳姓員警屬重大傷害，應可請領醫療費、勞動力減損以及精神慰撫金。