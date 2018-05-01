前妻的逆襲！離婚前擅賣夫房產 挨告侵占不起訴

2018-05-01 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭上演「前妻的逆襲」！桃園邱姓男子與宜蘭縣曾姓女子結婚多年，育有一子，民國97年兩人離婚之前，曾女卻擅將丈夫的房產土地出售，邱男事後發現，二度怒告前妻侵占加偽造文書，不過曾女和兒子反駁，丈夫對於家中經濟收入和開銷從不過問、甚少拿錢出來支應家中所需，且賣房是為償還貸款。宜蘭地檢署偵訊後認為，法律本就明訂夫妻互為日常家務代理人，前妻管理金錢並非私吞，予以不起訴處分。

宜蘭縣宜蘭市一處房屋和土地登記在邱姓男子名下，97年曾妻卻將房屋出售得款630萬，清償貸款後將餘款存在邱男帳戶內，隨後將餘款其中的250萬轉成自己的名字並辦理定存，3年後終止定存、提領出320萬元。由於邱男稱，過去統一將錢歸妻管，97年底兩人離婚後邱男才發現，怒告妻偽造文書、侵占。

「沒錢支付家中生活費，才會賣屋。」宜蘭地檢署偵訊，曾妻坦承出售房屋，但是為了家庭、償還貸款；她說，家中經濟不好，還曾經裝潢2次，小孩的大學費用、生活支出都要花錢，丈夫卻從不過問家庭過不過得下去，金錢都由她一手打理，撐不下去了才不得不賣屋。曾妻表示，後來提領的320萬，並非私吞，都是作為日常生活開銷。

檢方傳訊兒子，兒也表示，97年之後，家中所有經濟來源都由媽媽提供，爸爸從未拿錢出來給他念書、生活，只說「跟媽媽拿就可以了」，97年後爸爸也沒與他們同住。