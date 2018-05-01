阿兵哥尋歡對爛醉酒店小姐伸魔爪 法官判3年6月

2018-05-01 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



吳姓現役軍人去年5月間晚間與友人前往台南市區知名酒店消費，叫了年僅19歲酒店小姐坐檯，飲酒作樂，又到KTV續攤，吳趁對方狂吐後爛醉如泥，叫計程車將她扛進汽車旅館內涉乘機性交，過午清醒後發現自己全裸有異求助經紀，吳堅稱雙方合意性交，台南地院合議庭判3年6月，可上訴。

該女子表示，當天到酒店上班，晚上9時上班，到隔天凌晨3時坐到對方的檯， 5時下班時與對方及其友人到KTV唱歌。她從上班時就開始喝啤酒、威士忌，到KTV時還清醒，在KTV內喝了像威士忌的濃酒，進廁所後就沒有印象了。直至下午1時多，她醒來後，發現沒穿衣服且手機被關機。

她說，當時只知道自己在汽車旅館， 打電話給櫃檯，確認自己身在何處後，打電話給經紀，叫他來載她；房內只有對方與她，對方也是全裸，當發現他全裸抱著她躺在旁邊， 嚇到哭，馬上跳了起來。

吳矢口否認乘機性交，辯稱女子進入旅館房間後，曾吐兩次，後來意識是清醒的，他和對方是合意性交，他並未乘機性侵她。

邱姓經紀說， 一開始想先報警，但對方說他是軍人想私下解決，後來打電話給他表哥出面， 但其態度不好就不用談了，所以就報警處理了。他說，警方到場處理時，小姐心情很差鬧自殺，還一直安撫她的情緒。

檢警調閱KTV及汽車旅館監視器，發現吳以後揹方式將女子帶離KTV，並搭乘計程車離，抵達汽車旅館時，也無法自行行走，由吳拖扛入內，認女子離開KTV確已酒醉不省人事；即使進入房間內後，曾嘔吐兩次，也是將胃中食物及殘留酒類飲料吐出，不可能排出已進入血液中的酒精。