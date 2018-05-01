受刑人想吃高級蘋果 監獄管理員幫「偷渡」判7年刑
李姓監所戒護科管理員2015年間在台南明德外役監服務時，涉嫌收賄幫張姓受刑人「偷渡」水果、衣褲、生活用品進監獄，張妻事先準備水果、零食與茶葉送到李家，由李妻收受留下一半自行食用，其餘轉交李分批夾帶入監，台中地院依貪污治罪條例判李7年徒刑，褫奪公權4年；李妻被判3年5月，仍可上訴。
判決指出，張姓受刑人2015年8月14日因詐欺案件入監服刑，2015年12月18日移監到明德外役監執行，張妻擔心丈夫在監所攝取水果不足，透過其他管理員取得李姓管理員手機電話，請託他在上班時間幫忙夾帶物品進去，規避紀錄物品的檢查、登簿的規定。
張妻第一次委託姪子張姓男子與姪女婿楊姓男子將5萬元現金和6顆蘋果拿給李姓管理員，李與他們相約超商碰面，李收下紙袋並留下3顆蘋果與現金，其餘夾帶入監交給張姓受刑人服用。
張妻發現這樣的方式行得通，2016年1月14日又委託張與楊將1箱蘋果（32顆）、外套、球拍、15包松子糖、1箱薯條先生餅乾等送到李的住處，由李妻轉交給丈夫，張妻還叮嚀將水果、零食留一半給家人、小孩食用，李再將其他食品分次夾帶進監所。
後來變本加厲，每月或數周張妻就委託送貨或宅配水果與零食，李每次收到蘋果都留下半箱16顆，後來還有櫻桃半箱、水梨1箱，高價的試管蘋果半箱（一箱6900元）、日本大紅龍蘋果1箱（市價6600元）、茶葉1斤（市價4200元），有次張妻委託帶日本進口TOKI蘋果（市價6600元）進去，但李因喪假沒上班，兩箱全留在李家。
李否認收賄，他說，5萬元現金是拿來買麵包、蘋果給張姓受刑人，又幫他購買羽毛球及球拍換線等，錢都用完了；而水果部分壞掉未交付給張外，其餘都分次帶進去，並未受留一半食用；李妻也否認，她說收到水果後就放在家不管，不知道丈夫如何處理。
法官認為，監獄規範送入監所給受刑人的食物或必需品須經檢查、登記，食物每次不得逾2公斤，水果需切開或剝開後才可送入等，李擔任監獄戒護科管理員長達15年，對相關法律與法規熟稔應嚴加遵守，卻貪圖小利，開方便之門，罪行明確。張姓受刑人夫妻及家人共4人也被依行賄罪判9月至1年4月徒刑。
留言