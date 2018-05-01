受刑人想吃高級蘋果 監獄管理員幫「偷渡」判7年刑

2018-05-01 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



李姓監所戒護科管理員2015年間在台南明德外役監服務時，涉嫌收賄幫張姓受刑人「偷渡」水果、衣褲、生活用品進監獄，張妻事先準備水果、零食與茶葉送到李家，由李妻收受留下一半自行食用，其餘轉交李分批夾帶入監，台中地院依貪污治罪條例判李7年徒刑，褫奪公權4年；李妻被判3年5月，仍可上訴。

判決指出，張姓受刑人2015年8月14日因詐欺案件入監服刑，2015年12月18日移監到明德外役監執行，張妻擔心丈夫在監所攝取水果不足，透過其他管理員取得李姓管理員手機電話，請託他在上班時間幫忙夾帶物品進去，規避紀錄物品的檢查、登簿的規定。

張妻第一次委託姪子張姓男子與姪女婿楊姓男子將5萬元現金和6顆蘋果拿給李姓管理員，李與他們相約超商碰面，李收下紙袋並留下3顆蘋果與現金，其餘夾帶入監交給張姓受刑人服用。

張妻發現這樣的方式行得通，2016年1月14日又委託張與楊將1箱蘋果（32顆）、外套、球拍、15包松子糖、1箱薯條先生餅乾等送到李的住處，由李妻轉交給丈夫，張妻還叮嚀將水果、零食留一半給家人、小孩食用，李再將其他食品分次夾帶進監所。

後來變本加厲，每月或數周張妻就委託送貨或宅配水果與零食，李每次收到蘋果都留下半箱16顆，後來還有櫻桃半箱、水梨1箱，高價的試管蘋果半箱（一箱6900元）、日本大紅龍蘋果1箱（市價6600元）、茶葉1斤（市價4200元），有次張妻委託帶日本進口TOKI蘋果（市價6600元）進去，但李因喪假沒上班，兩箱全留在李家。

李否認收賄，他說，5萬元現金是拿來買麵包、蘋果給張姓受刑人，又幫他購買羽毛球及球拍換線等，錢都用完了；而水果部分壞掉未交付給張外，其餘都分次帶進去，並未受留一半食用；李妻也否認，她說收到水果後就放在家不管，不知道丈夫如何處理。