「拔管」爭議大 北檢本周不傳喚管中閔

2018-05-01 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



教育部「拔管」引發外界撻伐，台北地檢署偵辦台大校長當選人管中閔遭檢舉違法赴陸兼課，知情人士透露，北檢尚未排定傳喚管中閔的庭期，也就是說，檢方本周不會傳喚他調查。目前全案仍是「他字案」。

教育部次長林騰蛟上月29日晚間宣布，台大校長遴選有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受並駁回此次遴選結果，要求回到推薦資格初審階段。台大達成共識，在收到教育部公文後，將會提出釋疑，並且提出訴願等行政救濟。

神隱的管中閔上月29日首度接受部分媒體訪問時，表示他沒收到教育部聘書，卻收到「司法傳票」，根本是「政治力赤裸裸的介入」，擺明要他不能當台大校長。

管中閔表示，檢察官打電話到系辦，把我們系辦的助教都嚇壞了，因為他要傳我去了，我當選校長的結果就是司法的傳訊，我就太像我媽媽，膽子小得要命，每件事情我都照著規定去申請，發動整個國家機器，只有一個目標，就是管中閔不能當台大校長，就是這麼簡單，事實就是這個樣子。

據了解，北檢原排定4月中旬要密訊管中閔，但4月16日突通知取消庭期，是考量現場媒體守候，傳喚一事曝光將惹議，而近期決定暫緩傳喚管中閔，主因新任教育部長上台，爭議多端且「拔管」風波鬧很大，不願在浪頭上傳喚管中閔，以免給予外界檢方介入的不良印象。