涉協助發展共諜組織 侯漢廷限制出境

2018-04-30 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



侯漢廷。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 調查局偵辦陸生共諜周泓旭案，去年搜索約談新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人，台北地檢署後來認定，周吸收王等人發展組織既遂，移請高院併案審理，但高院認為犯罪事實不同，退回檢方另行偵辦；據透露，檢方可能要另案起訴，今天指揮國安站以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正等5人，王、林赴大陸請假未到案， 侯漢廷及王炳忠父親王進步，會計曾琬淨移送北檢後被依國安法限制出境。

侯漢廷移送複訊時，痛批民進黨只想拔管、鬥爭藍營，強調「我們坦坦蕩蕩、不會屈服、無所畏懼。」同案移送包括王炳忠父親王進步、王的會計曾琬淨，面對媒體詢問有無被冤枉？王進步說，「當然有啊，廢話」，曾琬淨則用包包遮臉，阻擋媒體拍照。

周泓旭2014年受大陸「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸外交官並收集情資，日前被高院判刑1年2月；北檢另查出，周每年領取國台辦1千6百萬元，挹注王炳忠成立「燎原新聞網」等組織，擬定對軍方人員進行滲透的「星火Ｔ計劃」任務，今年1月移送高院併案審理，但高院認定兩案案情不同，應另行偵辦起訴，因此將併辦部份退回北檢。

周泓旭去年3月9日到案並收押後，到今年5月8日羈押期限就滿1年2月，可以全部折抵刑期，高院將在當天開庭決定是否延押或交保，如果檢方另案起訴，檢方須立即向北院聲請羈押；檢方這次的約談動作，很可能是為了另案起訴做最後證據補強。