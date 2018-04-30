周泓旭共諜案上訴否 律師:收判決書決定

2018-04-30 21:05 中央社 台北30日電



大陸籍男子周泓旭涉嫌吸收一名外交人士未遂，高院日前依國家安全法判處周1年2月徒刑；至於周泓旭是否要上訴，周的律師今天表示，待收到判決書後才能做決定。

周泓旭辯護律師之一的劉繼蔚今天指出，目前尚未收到判決書，還沒有跟周泓旭分析判決理由；律師團待收到判決書後，會再跟當事人分析、討論，才有辦法做決定。

台灣高等法院日前指出，周泓旭民國106年3月9日遭調查局約談時人身自由即遭拘束，至今年5月8日將屆滿1年2月，與二審刑期相當，屆時將視案件是否上訴等事由，再決定刑期折抵等問題。

法界人士表示，根據刑事訴訟法第109條規定，「案件經上訴者，被告羈押期間如已逾原審判決之刑期者，應即撤銷羈押，將被告釋放。但檢察官為被告之不利益而上訴者，得命具保、責付或限制住居。」

這起案件源於，周泓旭涉嫌受中國共產黨領導的「台灣民主自治同盟」上海市委員會連絡部副部長李彬指示，在台灣物色、引介政府單位人員及具社會影響力的人士出國與李彬見面。

周泓旭於105年5月經友人介紹結識台灣外交人員A男，表明若願替大陸官員工作，將提供A男與現職薪水等值的外幣報酬，並希望A男提供職務上知悉的機密文書，但遭A男拒絕，而發展組織未遂。