投保中心求償 百億大盜判賠22億多元

2018-04-30 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，投保中心去年向百尺竿頭、百尺竿頭關係企業也是樂陞大股東「Mega Cloud」、及日籍負責人樫埜由昭，提告求償46.299 億元。北院去年全數判准後，投保中心另請求樂陞前董事長許金龍等27人賠償逾39.59億元，由於楊瑞仁等4人從未出庭也沒請訴代，遭連帶求償28.69億元部分，北院今先宣判，判准楊、林宗漢、百尺竿頭和樫埜由昭應連帶給付22億4766萬2840元，可上訴。

至於許金龍及獨董等23人遭求償部分，仍由北院審理中，今上午召開言辯論庭。

投保中心董事長邱欽庭表示，投保中心認定樂陞前董事長許金龍等人涉及內線交易、炒作、財報不實等不法情事，因此成案公告登記求償。

歷年求償金額第一高是太電案78億元，其次是博達案54億元，再來就是樂陞案的39億元。

百尺竿頭前年5月31日宣布以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，總價48.6億元，卻在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，也讓本起併購案成為台灣證券史上，首次公開收購成功卻付不出錢的案例，導致上萬名投資人損失。

投保中心前年依《證券投資人及期貨交易人保護法》規定，獲得20名以上投資人授與訴訟實施權後，便以自己名義起訴求償，總共幫一萬九千九百七十九名被害人進行團體訴訟，此為台灣第一宗向公開收購方提出訴訟的案件。