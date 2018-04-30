被謝龍介講「鴛鴦水鴨」陳亭妃提告獲賠25萬元

2018-04-30 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



民進黨立委陳亭妃不滿國民黨台南市黨部主委謝龍介以台語俗諺「鴛鴦水鴨」，影射她與台南市副議長郭信良有不正常男女關係，去年底委託律師提告求償200萬並登四大報道歉，台北地院今宣判，謝龍介應給付25萬元，但免登報道歉，可上訴。

北院今年2月第二次開庭，陳亭妃在律師張勝傑陪同下親自出庭。她受訪指出，身為女性政治人物，言行舉止本該接受社會大眾檢驗，但舉凡涉及私領域的事務，都不應該被人用任何影射、藐視甚至是造謠等方式，作為政治鬥爭工具。

她強調，由於謝龍介過去與她競選立委時，就發表過類似不尊重女性的言論，沒想到這次竟然公開點名、再次破壞她的形象，「孰可忍，孰不可忍。」堅信唯有透過法律途徑，才能捍衛女性尊嚴、有效阻止歪風，獲賠金額將全數捐給弱勢相關團體。

2014年底，台南市議長選舉爆發民進黨員收賄跑票疑雲，引發黨內鬥爭在臉書PO文隔空叫陣，陳亭妃與郭信良遭「點名」，也引起外界質疑兩人關係匪淺；她當時回答，「現在所有的人都把我們變成一個對象，讓我無從回答起，沒辦法回應」、「我經得起考驗」。

2015年初，政論節目主持人陳斐娟專訪時任台南市長賴清德，問及陳亭妃在議長輔選中是操盤或督導，接著又追問說，地方外傳陳亭妃和南市副議長郭信良是不是「鴛鴦水鴨」、「男女朋友」，「我不是要問你八卦」，「面對這種傳聞，也是要面對」，「大家都說不可能…」。