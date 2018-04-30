陸生共諜案 王炳忠友人送複訊

2018-04-30 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局偵辦陸生共諜周泓旭案，去年搜索約談新黨青年軍王炳忠等人，台北地檢署後來認定，周吸收王等人發展組織既遂，移請高院併案審理，但高院認為犯罪事實不同，退回檢方另行偵辦；據透露，檢方可能要另案起訴，因此今天指揮國安站再以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正等5人，其中王赴大陸請假未到案，王的友人剛剛已進入北檢。

王炳忠友人進入地檢署時，用包包遮臉，未發表言論，侯漢廷與王炳忠父親王進步，預計稍晚移送北檢。

王炳忠去年遭搜索開直播引發喧然大波，因此調查局今天的偵查動作只有約談，沒有搜索，同案約談包括王炳忠父親、「燎原新聞網」執行長王進步、財務曾琬淨等人，再加上王炳忠民間友人查證，總計約談10餘人到案，王與曾女下午一併移送複訊。

高院認定，周泓旭受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸公務員並收集情資，因兩岸在國際尚屬敵對狀態，嚴重影響國安，日前判周1年2月徒刑；至於周另涉金援王炳忠發展組織部分，因犯罪事實不同，退回檢方另行偵辦。

周泓旭去年3月9日遭羈押後，5月8日羈押期限就滿1年2月，等於可全部折抵刑期，檢方若未在期限內對本案上訴或另案起訴，周依法將獲釋，因此今天的約談，可能是檢方準備另案起訴的作為。

王炳忠、侯漢廷、林明正雖被查出被周泓旭吸收，林明正甚至交付軍官個資，但檢方認定內容非國家機密，最後僅列證人。調查局再全案移送高院並辦後，鴨子划水歷經4個月蒐證，今天再針對案情疑點發動約談，王炳忠等人是否會遭檢方起訴，值得關注。

周泓旭以每季1萬美金的代價，企圖策動昔日就讀政大的外交官同學發展組織未遂，被檢方依違反國安法起訴；高院審理期間，調查局過濾周的隨身碟，發現周每年領取國台辦1千6百萬元，挹注王炳忠成立「燎原新聞網」等組織，擬定對軍方人員進行滲透的「星火Ｔ計劃」任務。