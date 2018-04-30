精華地段車位1個才45萬 宜蘭執行分署明拍賣

2018-04-30 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



法務部行政執行署宜蘭分署明天將舉行大拍賣，以往拍賣品常見自小客車等動產，不過這次驚見6台泰雅族祖傳織布機和一對木杵木臼，還有羅東精華地段羅東運動公園周邊社區車位共8位稀有釋出，歡迎有興趣的民眾明天下午3點到分署競標。

宜蘭執行分署表示，本次拍賣動產中，有多台稀有的原住民傳統織布機在本月聯合拍賣會登場，對原住民傳統工藝有興趣的民眾，歡迎到宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段317號現場來參觀選購。另還推出4台車輛，其中有2011年出廠車齡只有7年的中華藍色自小客車，及2010年出廠的中華CM122MPW自小貨車。

不動產方面，最特別的是羅東御花園社區地下一層停車場停車位的8個平面停車位稀有釋出，在目前室內平面停車位一位難求的情況下，8個停車位只要新臺幣360萬元，一個車位45萬，真的非常划算，如此低廉的價格實在市面難尋。宜蘭分署表示，有意添購車輛代步或載貨作生意的民眾，都有機會以低於市價的優惠價格買到上述優質良品，歡迎屆時踴躍進場競拍。

這次競標品以原住民文物最引人注目，來源可能是人民的收藏品或原民家中不再使用的祖傳文物。宜蘭執行分署透露，過去競標品曾出現漁船和焚化爐，無奇不有。