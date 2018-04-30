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精華地段車位1個才45萬 宜蘭執行分署明拍賣

2018-04-30 15:58聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署明天將舉行大拍賣，以往拍賣品常見自小客車等動產，不過這次驚見6台泰雅族祖傳織布機和一對木杵木臼，還有羅東精華地段羅東運動公園周邊社區車位共8位稀有釋出，歡迎有興趣的民眾明天下午3點到分署競標。

宜蘭執行分署表示，本次拍賣動產中，有多台稀有的原住民傳統織布機在本月聯合拍賣會登場，對原住民傳統工藝有興趣的民眾，歡迎到宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段317號現場來參觀選購。另還推出4台車輛，其中有2011年出廠車齡只有7年的中華藍色自小客車，及2010年出廠的中華CM122MPW自小貨車。

不動產方面，最特別的是羅東御花園社區地下一層停車場停車位的8個平面停車位稀有釋出，在目前室內平面停車位一位難求的情況下，8個停車位只要新臺幣360萬元，一個車位45萬，真的非常划算，如此低廉的價格實在市面難尋。宜蘭分署表示，有意添購車輛代步或載貨作生意的民眾，都有機會以低於市價的優惠價格買到上述優質良品，歡迎屆時踴躍進場競拍。

這次競標品以原住民文物最引人注目，來源可能是人民的收藏品或原民家中不再使用的祖傳文物。宜蘭執行分署透露，過去競標品曾出現漁船和焚化爐，無奇不有。

法務部行政執行署統一訂定「123聯合拍賣日」，意即每月第一個周二下午3點舉行，明天拍賣會將於宜蘭縣宜蘭市中山路二段261號宜蘭分署拍賣室熱鬧展開。宜蘭分署自 107 年 2 月起增加以「行動支付」方式繳納案款或投標動產，除現行以現金、信用卡、事前開立匯（支）票等付款方式外，亦可用「Apple Pay」、「Samsung pay」、「Google pay(Andriod Pay)」及「Taiwan Pay」方式付款。

除了自小客車和車位，原民木製杵臼也被投入行政執行署的拍賣市場中。圖／法務部行政執...
除了自小客車和車位，原民木製杵臼也被投入行政執行署的拍賣市場中。圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供
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除了自小客車和車位，原民祖傳織布機也被投入行政執行署的拍賣市場中。圖／法務部行政...
除了自小客車和車位，原民祖傳織布機也被投入行政執行署的拍賣市場中。圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供
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營業用小貨車這次也被投入行政執行署的拍賣市場中。圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供
營業用小貨車這次也被投入行政執行署的拍賣市場中。圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供
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原住民拍賣會南澳

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