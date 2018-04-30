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辱退警「黑道」 周玉蔻抗議：檢察官開1次庭就起訴我

2018-04-30 15:56聯合報 記者王聖藜╱即時報導

媒體人周玉蔻被控在政論節目指台灣警察協會創會執行長陳志傑是「流氓」、「黑道」，被檢方依公然侮辱罪起訴，台北地院今天開庭審理，周玉蔻否認犯罪，向法官抗議檢察官只傳喚她一次就起訴，「用司法打壓評論自由」，另控檢察官「濫用職權侵害人民基本權利」。

周玉蔻去年4月6日參加年代電視台「新聞追追追」錄影，檢方指控，周指受邀上節目討論警察年改的陳志傑是「「流氓」、「流氓嘴臉」、「黑道」，涉犯公然侮辱罪嫌，法院日前開調解庭，周未到，今天開準備程序庭，準備程序前，陳遞狀向周玉蔻求償500萬元。

周玉蔻說，她當天錄影說自己哥哥也是退警，陳志傑很凶地問「妳哥叫什麼名字？」，她心生恐懼才說陳像流氓等；周玉蔻說，「我哥叫什麼名字是我的隱私」，陳憑什麼對她大聲嚷嚷；周玉蔻表示，檢察官查案只開過一次庭，就把她起訴，「用司法打壓評論自由」、「難道中華民國的檢察官濫用職權侵害人民基本權利嗎？」

陳志傑表示，周玉蔻明顯對他做人身攻擊，而且，她仗著是政論節目的常客，在其他案件中也有辱罵警察的習慣；陳志傑說，他不是一開始就和周吵起來，「是周玉蔻罵警察是流氓一連罵了10次」，他才請周玉蔻住嘴。

陳志傑說，他們是以謙卑的態度上節目討論警察年改的事，周玉蔻是節目常客，「我們是小白兔，她是大野狼」，稱自己才是弱勢，陳志傑說，好在有公義的檢察官將周玉蔻起訴，否則周玉蔻罵人「真是教壞囡仔大小」，非常糟糕。

台灣警察協會創會執行長陳志傑今天為控告周玉蔻案出庭。 ...
台灣警察協會創會執行長陳志傑今天為控告周玉蔻案出庭。 記者王聖藜/攝影
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周玉蔻警察公然侮辱

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