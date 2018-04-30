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獨／偵辦共諜案 調查局再約談王炳忠等5人

2018-04-30 14:16聯合報 記者張宏業╱即時報導

王炳忠（右）、侯漢廷（左）再被調查局約談。 聯合報系資料照
王炳忠（右）、侯漢廷（左）再被調查局約談。 聯合報系資料照
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調查局偵辦陸生共諜周泓旭案，去年搜索約談新黨青年軍王炳忠等人，台北地檢署後來認定，周吸收王等人發展組織既遂，移請高院併案審理，但高院認為犯罪事實不同，退回檢方另行偵辦；據透露，檢方可能要另案起訴，因此今天指揮國安站再以被告身分約談王炳忠、侯漢廷、林明正等5人，其中王赴大陸請假未到案，侯下午移送北檢複訊。

據了解，王炳忠去年遭搜索開直播引發軒然大波，因此調查局今天的偵查動作只有約談，沒有搜索，同案約談包括王炳忠父親、「燎原新聞網」執行長王進步、財務曾琬淨等人，再加上王炳忠民間友人查證，總計約談10餘人到案，王與曾女下午一併移送複訊。

高院認定，周泓旭受中共「台灣民主自治同盟」託付，來台接觸公務員並收集情資，因兩岸在國際尚屬敵對狀態，嚴重影響國安，日前判周1年2月徒刑；至於周另涉金援王炳忠發展組織部分，因犯罪事實不同，退回檢方另行偵辦。

周泓旭去年3月9日遭羈押後，5月8日羈押期限就滿1年2月，等於可全部折抵刑期，檢方若未在期限內對本案上訴或另案起訴，周依法將獲釋，因此今天的約談，可能是檢方準備另案起訴的作為。

王炳忠、侯漢廷、林明正雖被查出被周泓旭吸收，林明正甚至交付軍官個資，但檢方認定內容非國家機密，最後僅列證人。調查局再全案移送高院並辦後，鴨子划水歷經4個月蒐證，今天再針對案情疑點發動約談，王炳忠等人是否會遭檢方起訴，值得關注。

據調查，周泓旭以每季1萬美金的代價，企圖策動昔日就讀政大的外交官同學發展組織未遂，被檢方依違反國安法起訴；高院審理期間，調查局過濾周的隨身碟，發現周每年領取國台辦1千6百萬元，挹注王炳忠成立「燎原新聞網」等組織，擬定對軍方人員進行滲透的「星火Ｔ計劃」任務。

調查局去年查扣王炳忠手機過濾還原，發現王得知周泓旭在法院翻供後，曾與「星火祕密小組」成員侯漢廷、林明正討論「旭案因應策略」會議，試圖透過律師向周傳話，要周把自己塑造成「政治受難者」形象，凸顯「綠色恐怖」打壓統派的氛圍；這份證據是檢方追查王有無發展組織的關鍵線索。

另外，調查局還原侯漢廷電腦，也發現有份「思想與工作匯報」檔案，裡面有侯閱讀共產主義「左派幼稚病」的讀書心得，也有「星火祕密小組」組織發展的規劃，內容與周泓旭在台發展共諜組織計畫類似，而林明正帳戶也有定期匯入2萬5千元資金，檢方將依據這些線索循線追查有無不法。

調查局除查扣王炳忠手機，也帶走王的1份私人手札鑑定，手札寫道，「政黨局今年5百萬，下修三350萬」，由於字眼敏感，調查局比對王的帳戶後，研判有些資金來源需要釐清，這些錢是王在大陸出書的稿費？抑或是來自國台辦援助？也是清查重點。

檢調還發現，王炳忠在寫手扎前，曾詢問王進步供奉的神明「王爺」，探詢天意是否准予將資金下修？還把「王爺」寫在手札上。

王炳忠周泓旭侯漢廷共諜

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