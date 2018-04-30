「來兩個、告一雙」 台大校友鍾小平告吳茂昆涉瀆職

2018-04-30 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北市議員鍾小平不滿教育部上周五駁回中研院士管中閔當選資格，台大校長遴選將退回到初審階段。台北市議員鍾小平今以台大校友身分，赴台北地檢署按鈴告發新任教育部長吳茂昆涉刑法瀆職罪，並批評吳已淪為蔡英文總統的政治走狗、教育界敗類，「上次告前部長潘文忠，潘10天就下台，我這次告吳茂昆，也希望吳下台，新的部長來一個，告一個，來兩個，告一雙，直到管中閔上台為止。」

教育部次長林騰蛟27日晚間宣布，台大校長遴選有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受並駁回此次遴選結果，要求回到推薦資格初審階段。翌日，管中閔在臉書上發表「我們必將贏回大學自治」。義務律師團也說，「面對此等毫無公義之橫逆，必將本諸所學為大學自治與學術自由，奮戰到底。」

台大學生會也發出聲明，認為教育部未針對附件中「諮詢專業小組相關專業意見」提及管中閔違法兼任獨董而不得就聘為校長、重大利益迴避之適用標準法規、管中閔教授究竟能否繼續參與臺大校長遴選等相異之處作出說明，要求教育部應負起責任，莫以抽象詞彙模糊說明。

台大校園內也有學生不滿教育部強硬拔管，28日晚發起綁黃絲帶挺管活動，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。台北市議員鍾小平今也赴北檢告發吳茂昆，他批評，「拔管」天怒人怨，發動國家機器來整管「無恥，莫此為甚」。他強調，教育部將政治黑手伸進台大校園，他身為台大校友，必須要站出來力挺經營正當合法程序遴選出來的台大校長管中閔。

鍾小平表示，依據國立大學校院協會聲明，基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。依大法官解釋，大學自治屬於憲法第11條講學自由之保障範圍。釋字380號解釋文：「國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之，並須符合憲法第23條規定之法律保留原則。」

釋字450號解釋文：「國家隊大學之監督除應以法律明定外，其訂定亦應符合大學自治之原則」他認為，教育部不依法核示新校長聘任案，致使台大校務決策與年度財務窒礙難行。