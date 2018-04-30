親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

連保特瓶也丟不出去 前王牌訴說投手失憶症之苦

比南北韓更無解 史上最令人傻眼的和約

「來兩個、告一雙」 台大校友鍾小平告吳茂昆涉瀆職

2018-04-30 10:53聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北市議員鍾小平不滿教育部上周五駁回中研院士管中閔當選資格，台大校長遴選將退回到初審階段。台北市議員鍾小平今以台大校友身分，赴台北地檢署按鈴告發新任教育部長吳茂昆涉刑法瀆職罪，並批評吳已淪為蔡英文總統的政治走狗、教育界敗類，「上次告前部長潘文忠，潘10天就下台，我這次告吳茂昆，也希望吳下台，新的部長來一個，告一個，來兩個，告一雙，直到管中閔上台為止。」

教育部次長林騰蛟27日晚間宣布，台大校長遴選有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受並駁回此次遴選結果，要求回到推薦資格初審階段。翌日，管中閔在臉書上發表「我們必將贏回大學自治」。義務律師團也說，「面對此等毫無公義之橫逆，必將本諸所學為大學自治與學術自由，奮戰到底。」

台大學生會也發出聲明，認為教育部未針對附件中「諮詢專業小組相關專業意見」提及管中閔違法兼任獨董而不得就聘為校長、重大利益迴避之適用標準法規、管中閔教授究竟能否繼續參與臺大校長遴選等相異之處作出說明，要求教育部應負起責任，莫以抽象詞彙模糊說明。

台大校園內也有學生不滿教育部強硬拔管，28日晚發起綁黃絲帶挺管活動，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。台北市議員鍾小平今也赴北檢告發吳茂昆，他批評，「拔管」天怒人怨，發動國家機器來整管「無恥，莫此為甚」。他強調，教育部將政治黑手伸進台大校園，他身為台大校友，必須要站出來力挺經營正當合法程序遴選出來的台大校長管中閔。

鍾小平表示，依據國立大學校院協會聲明，基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。依大法官解釋，大學自治屬於憲法第11條講學自由之保障範圍。釋字380號解釋文：「國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之，並須符合憲法第23條規定之法律保留原則。」

釋字450號解釋文：「國家隊大學之監督除應以法律明定外，其訂定亦應符合大學自治之原則」他認為，教育部不依法核示新校長聘任案，致使台大校務決策與年度財務窒礙難行。

由於「拔管」案已讓藍營出現拱管出來選台北市長的聲音，媒體今詢問鍾小平此事。他表示，如果管中閔願意選，就來比二階段民調，他如果初選輸就退下來，擔任管中閔的競選總幹事。「管中閔是寶啦，國民黨要珍惜他。」

台北市議員鍾小平今以台大校友身分，赴台北地檢署按鈴告發新任教育部長吳茂昆涉刑法瀆...
台北市議員鍾小平今以台大校友身分，赴台北地檢署按鈴告發新任教育部長吳茂昆涉刑法瀆職罪。 記者賴佩璇／攝影
分享

台大管中閔鍾小平吳茂昆

相關新聞

他服勞役5年未履行 檢提撤緩刑被法院兩度打槍

2018-04-30 09:43

162公分女嗆180公分男 法官：互毆不算正當防衛

2018-04-30 00:32

反年改揮手攔總統車隊 判免罰

2018-04-30 00:15

台61線林口區南下路段 砂石車追撞2貨櫃車 1人受困

2018-04-29 17:02

反年改團體揮手攔總統車隊 「尚非激進」法官改判免罰

2018-04-29 16:58

在學校前咆哮叫囂 警壓制反問：意圖強姦有錯嗎？

2018-04-29 14:38

162女打180男太「強悍」 二審法官改判她有罪

2018-04-29 14:20

偷搞同事14歲女兒出人命 賠不出百萬金判1年刑

2018-04-29 12:56

罵人沒讀書、做人失敗 法官判無罪：只是表達意見

2018-04-29 11:54

神棍騙很大 假神明降駕性侵未遂判2年

2018-04-29 09:53

鐵齒男酒駕罰不怕 一個月內二度酒駕

2018-04-29 09:22

翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後 台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

管理層落淚鞠躬致歉 敬鵬：單月產值影響約3億元

2018-04-29 17:33

頂好店長將垃圾倒店員身上 公司火速回應：降職轉調

2018-04-29 22:57

侯友宜：政府算計警消退休金時 想想殉職消防弟兄處境

2018-04-29 15:34

5消防員殉職 巿議員批：敬鵬5小時後才告知救錯棟

2018-04-29 13:56

被大火詛咒的政治人物 如何燃盡他的政治生命

2018-04-30 08:00

桃園大火消防員5死「為什麼大隊長官沒到就進火場」

2018-04-29 23:57

消防5死敬鵬董座僅致意未道歉 家屬悲：無法接受

2018-04-29 15:23

頂好店長將畚箕垃圾倒店員身上 惡行曝光引網友眾怒

2018-04-29 20:39

獲救消防員清醒 呂宗郁寫下「其他人有出來嗎」

2018-04-29 18:39

圖／桃園工廠大火悶燒進入第16小時 消防員全累癱

2018-04-29 12:57

5消防員殉職 外界質疑火警當時調度指揮失當

2018-04-29 21:48

帶隊消防員游曜陽 一句「收到」成最後遺言

2018-04-29 11:41

敬鵬工業大火造成空汙 平鎮4校明預防性停課

2018-04-29 21:37

「軍警消簽的是生死契約！」 吳育仁悼殉職消防員

2018-04-29 12:39

國道執勤救災紛傳悲劇 基層警消：用選票改變歹命！

2018-04-29 23:18

體育男師車震交疊國三女 法官：濫用仰慕

2018-04-29 16:59

義消質疑：整隊往裡衝 指揮出問題？

2018-04-30 00:10

小偷在眼前 車主假裝「路人甲」智取竊賊

2018-04-30 09:37

採茶工人貨車阿里山公路翻車 9人送醫

2018-04-29 19:08

工廠大火 產險業估敬鵬損失逾10億

2018-04-29 15:09

162女打180男太「強悍」 二審法官改判她有罪

2018-04-29 14:20

桃園上市公司敬鵬大火 痛失5消防員

2018-04-29 13:21

偷搞同事14歲女兒出人命 賠不出百萬金判1年刑

2018-04-29 12:56

奪走5消防員性命 敬鵬3年工安違規已10次

2018-04-29 15:44

大火殉職消防 朱立倫：新北子弟從優慰助

2018-04-29 15:45

女子站蘇花路中拍照 網友酸：是拍遺照吧！

2018-04-29 15:43

殉職小隊長孝順貼心 母淚訴「我當媽的心要痛死了」

2018-04-29 14:18

敬鵬：廠區燃油為發電機用途 並非網路傳言

2018-04-29 17:19

敬鵬桃園工廠大火 發言人記者會前神情凝重

2018-04-29 17:13

敬鵬大火5消防員殉職 桃園消防局長請辭獲准

2018-04-30 10:49

桃檢傳8名敬鵬幹部訊問 將釐清平鎮大火起因

2018-04-29 21:15

敬鵬董座黃維金 最煎熬的一夜…

2018-04-30 00:34

消防員葬身桃園火場 徐永明：警消保障應同軍人

2018-04-29 11:28

敬鵬大火 燒掉15%營收

2018-04-30 00:34

印刷電路版大廠 敬鵬2年違法15次

2018-04-30 00:23

敬鵬平鎮廠 18年前也燒過

2018-04-29 13:22

新聞眼／蒙眼救災？火場危險因子通報SOP在哪

2018-04-30 00:13

老牌PCB廠敬鵬 災損還無法評估

2018-04-29 13:22

北宜重機疑壓車過彎自摔 命危送醫急救中

2018-04-29 15:40

反年改團體揮手攔總統車隊 「尚非激進」法官改判免罰

2018-04-29 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top