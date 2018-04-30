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阿嬤差點被騙錢警阻詐 外籍看護也上了一課

2018-04-30 09:18聯合報 記者游振昇╱即時報導

阿嬤差點被騙，警方阻詐，外籍看護上了一課。記者游振昇/翻攝
阿嬤差點被騙，警方阻詐，外籍看護上了一課。記者游振昇/翻攝
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台中81歲阿嬤接到詐騙電話誤信，要外籍看護陪她到銀行領錢，警方及時阻詐，在旁的外籍看護才知有這種詐騙手法，上了一課。

台中市第一警分局表示，外籍看護隨時陪在老人身邊，警方將加強對外籍看護的防詐宣導。

第一分局民權派出所警員陳勝煒、賴楷棟8日巡邏時，接獲民眾報案，中市英才路上的銀行有一名婦人疑似遭詐騙，急需警方協助。

員警獲報後前往查看，發現81歲的吳姓阿嬤一臉驚慌失措，正準備要提領80多萬，立即上前關心，沒想到吳姓婦人卻不領情、執意要提款，希望警察不要干涉。

陳員靈機一動，轉而詢問陪同吳婦的菲籍看護了解事情經過，原來婦人接獲詐騙集團來電後，一心要替兒子還債，直到警方當場致電給吳男，確認其平安無事，阿嬤這才大夢初醒，驚覺自己受騙。

阿嬤接獲一通陌生男子來電，指其兒子的朋友向地下錢莊借了80萬元後即避不見面，而吳為借款者的擔保人，因此要求其子負責。而佯裝吳的歹徒在電話中向母求救，表示自己的行動遭限制並且被地下錢莊毆打，要母親立即前往銀行領錢替他還債。阿嬤覺得電話中的聲音跟兒子很像，且提到的朋友她也認識，於是不疑、隨即帶著家中外籍看護趕往銀行。

幸好陳員迂迴探詢、釐清始末，才能成功阻詐，而一旁的看護也頻頻表示不知道這是詐騙手法，還信以為真地協助吳婦領錢，感謝警方及時攔阻並給自己上了一課。

警方呼籲，接獲不明電話應記得「冷靜」、「查證」及「報警」防詐三步驟，切勿依詐騙集團指示貿然交付財物，或有任何疑問可打165專線查詢，以免造成財產損失。

詐騙集團

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