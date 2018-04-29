超商購物後要倒車 打錯檔變衝撞

2018-04-29 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



新北市39歲陳姓男子今天下午到嘉義市西區一家連鎖超商消費，購物後，要倒車離去時卻誤打成D檔，車子向前衝撞破超商玻璃門，玻璃碎成一地，店員、客人嚇了一跳，所幸沒人受傷。