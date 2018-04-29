親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

超商購物後要倒車 打錯檔變衝撞

2018-04-29 23:17聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

新北市39歲陳姓男子今天下午到嘉義市西區一家連鎖超商消費，購物後，要倒車離去時卻誤打成D檔，車子向前衝撞破超商玻璃門，玻璃碎成一地，店員、客人嚇了一跳，所幸沒人受傷。

嘉義市第一警分局北鎮派出所警員獲報前往處理，確認陳姓男子沒有酒駕等，陳男供稱，當時誤將倒車的R檔打成D檔才釀禍，他表示願意賠償超商的損失，店家不受「衝撞事件」影響，照常營業。陳男肇禍當下相當緊張，由朋友協助他移動車子，陳男的轎車車頭也受損。

陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提...
陳姓男子從超商購物後要倒車離去，不慎將倒車檔打成D檔，衝撞超商玻璃門。圖／讀者提供
分享

超商酒駕

相關新聞

反年改團體揮手攔總統車隊 「尚非激進」法官改判免罰

2018-04-29 16:58

在學校前咆哮叫囂 警壓制反問：意圖強姦有錯嗎？

2018-04-29 14:38

162女打180男太「強悍」 二審法官改判她有罪

2018-04-29 14:20

偷搞同事14歲女兒出人命 賠不出百萬金判1年刑

2018-04-29 12:56

罵人沒讀書、做人失敗 法官判無罪：只是表達意見

2018-04-29 11:54

神棍騙很大 假神明降駕性侵未遂判2年

2018-04-29 09:53

鐵齒男酒駕罰不怕 一個月內二度酒駕

2018-04-29 09:22

虛擬實境體驗車禍 騎士冒冷汗

2018-04-29 00:13

酒駕通緝犯要出海捕魚 岸巡安檢嚴查被逮

2018-04-28 21:45

桃園首件！詐騙集團依組織犯罪判刑 檢：法院里程碑

2018-04-28 21:15

公會選舉遭控誹謗 藥師沈采穎道歉賠償落幕

2018-04-28 20:20

東海生曠課3個月 母親控訴學校「不管死活」求償學費

2018-04-28 19:25

翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後 台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

持續更新／敬鵬桃園廠大火 5消防員殉職2急救、2移工不治

2018-04-29 07:38

蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格

2018-04-29 11:26

管理層落淚鞠躬致歉 敬鵬：單月產值影響約3億元

2018-04-29 17:33

火流瞬間掉一樓 5消防員高溫窒息身亡

2018-04-29 10:35

侯友宜：政府算計警消退休金時 想想殉職消防弟兄處境

2018-04-29 15:34

天亮了還在燒！桃園惡火7受困消防員6人救出無生命跡象

2018-04-29 05:50

5消防員殉職 巿議員批：敬鵬5小時後才告知救錯棟

2018-04-29 13:56

打火英雄林尉熙重傷 親友集氣祈福：全家等你回來

2018-04-29 08:22

敬鵬平鎮廠18年前也燒過 當年救出5員工

2018-04-29 01:37

桃園工廠大火消防員5死 藍委批：年改怎麼砍得下手

2018-04-29 10:57

消防5死敬鵬董座僅致意未道歉 家屬悲：無法接受

2018-04-29 15:23

獲救消防員清醒 呂宗郁寫下「其他人有出來嗎」

2018-04-29 18:39

頂好店長將畚箕垃圾倒店員身上 惡行曝光引網友眾怒

2018-04-29 20:39

圖／桃園工廠大火悶燒進入第16小時 消防員全累癱

2018-04-29 12:57

桃園大火第一位獲救消防員 醒來了

2018-04-29 02:45

帶隊消防員游曜陽 一句「收到」成最後遺言

2018-04-29 11:41

敬鵬獲利已有壓力 桃園平鎮工廠大火恐重創

2018-04-29 09:54

平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職

2018-04-29 09:20

頂好店長將垃圾倒店員身上 公司火速回應：降職轉調

2018-04-29 22:57

游博瑜3年前哀悼殉職消防學長 而今輪到自己發生不幸

2018-04-29 11:18

5消防員殉職 外界質疑火警當時調度指揮失當

2018-04-29 21:48

桃園工廠大火消防員5死 逾11年來次高

2018-04-29 09:44

影╱平鎮大火4消防員仍受困 廠內囤柴油、鹽酸悶燒難撲滅

2018-04-29 03:54

敬鵬工業大火造成空汙 平鎮4校明預防性停課

2018-04-29 21:37

「軍警消簽的是生死契約！」 吳育仁悼殉職消防員

2018-04-29 12:39

「我們還要開同學會！」 打火同袍遺憾他永遠缺席　　　　

2018-04-29 10:07

體育男師車震交疊國三女 法官：濫用仰慕

2018-04-29 16:59

162女打180男太「強悍」 二審法官改判她有罪

2018-04-29 14:20

陽光女孩染毒變老婦 毒品裝時尚 攻陷年輕人

2018-04-29 11:00

平鎮大火 府院齊表哀悼 蔡英文：殉職人員從優撫卹

2018-04-29 09:37

工廠大火 產險業估敬鵬損失逾10億

2018-04-29 15:09

桃園上市公司敬鵬大火 痛失5消防員

2018-04-29 13:21

採茶工人貨車阿里山公路翻車 9人送醫

2018-04-29 19:08

女子站蘇花路中拍照 網友酸：是拍遺照吧！

2018-04-29 15:43

大火殉職消防 朱立倫：新北子弟從優慰助

2018-04-29 15:45

殉職小隊長孝順貼心 母淚訴「我當媽的心要痛死了」

2018-04-29 14:18

偷搞同事14歲女兒出人命 賠不出百萬金判1年刑

2018-04-29 12:56

桃園大火5消防員殉職 市長鄭文燦：深表哀悼與歉意

2018-04-29 10:56

平鎮工廠大火 殉職小隊長游曜陽一周前才過完生日

2018-04-29 08:21

奪走5消防員性命 敬鵬3年工安違規已10次

2018-04-29 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top