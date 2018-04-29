嘿咻10次就銷毀裸照 他稱兩情相悅上訴被駁回

2018-04-29 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市廖姓男子，不滿女友小芬（化名）提分手，威脅要散佈她的裸照，還騙她發生性關係10次，就會銷毀裸照，廖男性交7次得逞，小芬再也受不了，向現任男友坦白，一起去報警，廖男妨害性自主等案件，被法院判處執行有期徒刑7年，他不服提起上訴，遭高等法院駁回。

廖男辯稱，他有和小芬性交，但否認有恐嚇、強制及強制性交等犯行，還說他和小芬是男女朋友，每次出門都是經過小芬同意，去旅館也是小芬同意，他無強制，也未違反小芬意願，是後來他和小芬吵架，才傳訊息給她，他沒有要恐嚇她的意思。

但經調查，小芬105年3月底開始跟廖男交往，到7月中分手，是因為廖和前女友仍有聯繫，但廖不接受。

廖男105 年8 月1 日曾與小芬約定，3 個月內與廖發生性行為10次後，會銷毀裸照，不再干擾小芬，但兩人7 月中即已分手，廖從7 月20日傳送散佈裸照行徑之恐嚇言詞，之後兩人相約於7 月23日、8 月15日、8 月16日、9 月4 日、9 月8 日、9 月10日、9 月22日發生性行為。

小芬既是出於忌憚廖男散佈其裸照等危害其名譽行為，才與廖發生性行為之約定，實難說小芬與廖男發生性行為是出於自願。

廖男稱和小紛發生性關是出於兩情相悅，但LINE訊息記錄，均是廖恐嚇欲散佈小芬裸照、潑硫酸、讓小芬母親住院、死亡等令人畏懼之言詞，通篇未見任何愛戀中情侶甜言蜜語，廖稱未違反小芬意願而為性交行為，不足採信。