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運動無法減輕體重？醫師：靠運動減肥可能只是幻想

162女打180男太「強悍」 二審法官改判她有罪

2018-04-29 14:20聯合報 記者林敬家╱即時報導

21歲張姓男子不滿鄰居吵鬧打擾他念書，他對他們大吼要他們安靜，被吼的邱姓女子心生不滿按上門理論，兩人一言不合互推、拉扯，雙方都掛彩，張提出傷害告訴，女子稱是正當防衛且體型較劣勢無法相抗衡，一審判她無罪，不過，台中高分院法官認為，互毆不算正當防衛，依傷害罪判邱姓女子拘役30日，得易科罰金，仍可上訴。

判決指出，張姓大學生2014年4月2日適逢期中考，他指出，當時需要安靜的空間唸書，邱姓住戶大人與小孩卻不斷吵鬧，忍無可忍之下開門在家門口對著他們大聲制止，請他們不要再吵鬧，隨後返家。

當日下午邱姓女子前來他的住所按中電鈴，質問「早上是不是你說不要吵的？」張承認邱不滿說「是多大尾，小孩子吵是正常的，難道不能吵嗎？」張指控邱先動手推他，並將他拉出門外，雙方扭打起來，邱的朋友廖姓男子聽見吵鬧聲出來幫忙，也咬傷張的手指，張驗傷有腦震盪，臉、手多處擦傷挫傷等。

雙方指控對方先動手，張身高180公分、體重76公斤，邱身高162 公分、體重55公斤，邱姓女子說，雙方身高、體重相距甚殊，一個女子將張推倒或拉出門外並非易事，若當時真不小心傷到張也是出於正當防衛。

張姓男子不滿一審無罪判決，提出證據，邱的臉書曾自述：「我國中也是十幾支大過還不是照常畢業！我女兒比起我算乖很多了！我讀書時連老師、教官都打了...」等，指邱姓女子個性剛烈與人衝突習慣以暴力相向。

二審合議庭法官認為，人際間衝突、互毆的勝負，並非完全取決於身型優勢，意志、氣勢、性格、經驗、技巧、時機等都是因素，「有時人高馬大稍被牽拉，反而重心不穩倒地不起。」

法官也認定雙方因口角互毆彼此成傷，不能證明是誰先動手，被告不得主張正當防衛，撤銷原判決，改判邱姓女子與廖姓男子拘役30天。

邱姓女子與張姓男子互毆，邱被控告傷害，二審改判她拘役30天。圖／報系資料照
邱姓女子與張姓男子互毆，邱被控告傷害，二審改判她拘役30天。圖／報系資料照
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