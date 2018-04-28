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桃園首件！詐騙集團依組織犯罪判刑 檢：法院里程碑

2018-04-28 21:15聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園地方法院首度以「組織犯罪防制條例」對詐騙集團判刑，葉姓、趙姓男子短短2周詐得245萬元，被依組織、三人以上共同詐欺罪判處2至4年，還得強制工作3年；起訴檢察官認為，這是桃院的里程碑也符合修法精神。

組織犯罪防制條例各在去年4月19日、今年1月3日大幅修正，新增3人以上集團，實施強暴、脅迫、詐術，恐嚇為手段，或最重本刑5年以上之罪，所組成具「持續性」、「牟利性」的有結構性組織，所指並非立即犯罪而隨意組成的集團。

桃園地方法院行政庭長蕭世昌表示，本案是桃院首宗以組織犯罪防制條對詐欺犯判刑案例，修法後要件明確、認定具體，代表對詐騙集團有更明確的法源規範，而規定的強制工作往往比服刑更具嚇阻力，他認為「這是個好現象」。

檢方調查，葉男（19歲）去年7月透過張姓友人招募加入台灣、大陸共組的詐騙集團，擔任車手頭、收水工作，負責指揮監控車手並收取詐騙款項向上繳回，後來他再拉攏同齡的趙姓同學加入擔任車手。

同年8月2日起，該集團陸續向4名婦人以「兒子被綁架」、「兒子買海洛因、K他命欠錢」等理由，一共詐取245萬元現金及價值10多萬元金飾，透過趙和同夥將詐款交付葉，葉再上繳組織源頭。

法院審酌，葉向下游車手付車資、負責收水，2周內詐騙4次，顯見該集團非偶然成立，以詐術騙取財物和不詳上游分潤，符合牟利性要件，並依組織、詐欺各判葉、趙有期徒刑4年2個月、2年，2人均令入勞動場所強制工作3年。

該案起訴檢察官指出，現今詐騙集團猖獗，滲入桃園地區許多國、高中學校，有學生當車手賺取詐款百分之1、2的報酬，僅僅幾萬元卻是極大誘因，導致青少年淪為集團成員，甚至當上幹部拉攏同學一起加入。

檢方表示，車手對詐騙集團而言如「免洗筷」，用完即丟隨時能遞補，導致檢警抓不勝抓，在通訊軟體掩護更難追溯上游；檢察官也認為，本件首宗以組織條例將詐騙車手判刑案例是桃園地院的里程碑，符合修法精神也回應民眾對司法的期待。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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詐騙集團車手詐欺

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