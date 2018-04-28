東海生曠課3個月 母親控訴學校「不管死活」求償學費

2018-04-28 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



東海大學一名二年級林姓男大生，去年10月起連續3個多月未到校上課，家長今年1月底接到成績單傻眼，平均成績3.7分，才發現兒子缺課，不滿學校都未通知，寄存證信函給學校求償學費。東海大學指出，老師有和林生面談，學生已成年滿20歲，應有自主與家長溝通的能力。

據了解，這名林姓學生就讀東海國際學院國際經營管理學位學程二年級，每學期學費7萬多元，在學校附近租屋，林姓學生家長上學期末接到成績單，發現兒子有7科0分、學業平均成績3.7分，才知兒子曠課3個月。

林媽媽控訴學校未盡責，讓孩子從10月至1月22日「失蹤」，沒通報家長、未至宿舍察看，「不管死活，或成枯骨，仍無人聞問」，加上「學費是家長付的」，自認權益受損，寄出存證信函不排除對學校提出侵權行為損害賠償。

東海大學表示，林姓學生上學期的期中考成績不好，曾寄通知給家長，提醒多關心孩子，去年10月底缺課後，老師也約學生面談，他表示想休學，後來就一直沒來上課，不清楚學生為何沒告知家長。