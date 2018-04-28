親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓職／王維中力抗龍頭斗山熊 優質先發奪第3勝

東海大學生曠課3個月 母控校方未盡責求償7萬學費

東海生曠課3個月 母親控訴學校「不管死活」求償學費

2018-04-28 19:25聯合報 記者喻文玟╱即時報導

東海大學一名二年級林姓男大生，去年10月起連續3個多月未到校上課，家長今年1月底接到成績單傻眼，平均成績3.7分，才發現兒子缺課，不滿學校都未通知，寄存證信函給學校求償學費。東海大學指出，老師有和林生面談，學生已成年滿20歲，應有自主與家長溝通的能力。

據了解，這名林姓學生就讀東海國際學院國際經營管理學位學程二年級，每學期學費7萬多元，在學校附近租屋，林姓學生家長上學期末接到成績單，發現兒子有7科0分、學業平均成績3.7分，才知兒子曠課3個月。

林媽媽控訴學校未盡責，讓孩子從10月至1月22日「失蹤」，沒通報家長、未至宿舍察看，「不管死活，或成枯骨，仍無人聞問」，加上「學費是家長付的」，自認權益受損，寄出存證信函不排除對學校提出侵權行為損害賠償。

東海大學表示，林姓學生上學期的期中考成績不好，曾寄通知給家長，提醒多關心孩子，去年10月底缺課後，老師也約學生面談，他表示想休學，後來就一直沒來上課，不清楚學生為何沒告知家長。

東海指出，林姓學生已20多歲，具有絕對的自主能力，目前已辦理休學，均依學校規定辦理。根據東海的缺曠課規定，學期中、學期末的考試，發現學生成績未達標準，就啟動預警機制，寄發通知信函給家長。

東海大學景色優美，人文薈萃，學風開明。圖／東海大學提供
東海大學景色優美，人文薈萃，學風開明。圖／東海大學提供
分享
東海大學一名二年級林姓男大生，去年10月起連續3個多月未到校上課，家長不滿寄存證...
東海大學一名二年級林姓男大生，去年10月起連續3個多月未到校上課，家長不滿寄存證信函要求償學費。圖／東海大學提供
分享

東海大學失蹤宿舍

相關新聞

台中偵查隊長酒駕拒測 台中市警局記過兩次調職

2018-04-28 15:59

影╱威而鋼犀利士等偽藥流竄 衛福部：恐致命

2018-04-28 15:08

恐攻？汽車轉彎不慎 衝撞加油站 嚇壞加油工

2018-04-28 16:02

驚！小黃司機摸女客大腿 挨告才知她是「他」

2018-04-28 14:52

抓野生獼猴辯稱養來「以猴制猴」 獲輕判可免入獄

2018-04-28 18:21

影／槍案獲表揚偵查隊長酒駕拒測 記過2次調職

2018-04-28 16:30

找到啦！帥警敞開胸膛守立院 女網友：想被他壓制

2018-04-28 16:26

嘉義豆奶攤自行停賣疑慮商品 加強員工訓練

2018-04-28 14:46

醉女酒駕肇逃 拒絕酒測「盧」警1小時

2018-04-28 13:53

怕狗不讓住戶抱狗搭電梯 還罵「不要臉」挨告

2018-04-28 12:29

遭控詐助理費50萬交保 議員妻聲押

2018-04-28 12:05

影／恐怖房東想漲房租遭拒 竟放火燒死房客

2018-04-28 11:03

採收牛蒡盼淘金 9名違法越南移工被逮

2018-04-28 10:32

女職員被偷摸乳獲賠100萬 想再討200萬被駁回

2018-04-28 10:29

同為警友會成員未設防 他到女會員家敘舊喝酒再性侵

2018-04-28 09:48

不滿被警開單嘀咕髒話 法官：小聲講難認犯意

2018-04-28 08:45

頂新案／二審改判有罪 消基會：有助消費者求償

2018-04-28 01:03

頂新案／二審大逆轉 魏應充改判15年

2018-04-28 01:03

頂新案／全採檢方說法…頂新：遺憾、將上訴

2018-04-28 01:03

魏應充改判15年 彰縣衛局：還大家公道

2018-04-27 23:53

因小失大 水車偷抽澄清湖水被逮最重判5年

2018-04-27 22:56

深水炸彈一口乾者贏2千元 男子不服輸燒錢判罰4千元

2018-04-27 20:50

魏應充無罪變有罪 醫：支持給予懲罰

2018-04-27 20:28

逃逸移工遭圍毆哭喊老闆不要打了 惡雇主遭起訴

2018-04-27 19:53

頂新案追追追 揭開黑幕推手竟是立委林淑芬

2018-04-27 19:47

影／受刑人20年進出監獄7次 照服員訓練班改變她

2018-04-27 19:21

荒謬罰單？重機騎士鑽車縫被檢舉 法院判他免罰

2018-04-27 19:00

「媽媽的選擇」 房子給照顧晚年的孝順女兒

2018-04-27 17:40

老婦控同住與兒離婚20年的前兒媳遺棄 檢：沒扶養義務

2018-04-27 16:44

擱淺小抹香鯨奄奄一息 岸巡弟兄上演及時救援

2018-04-27 16:12

頂新案二審逆轉勝 是新任檢察總長最好禮物

2018-04-27 16:11

魏應充被判15年 滅頂發起人：如果定讞要辦勝利遊行

2018-04-27 16:09

大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

2018-04-27 14:44

遊覽車誤入高鐵左營站引道 卡道近20分鐘

2018-04-27 14:44

沙門氏菌害死研究生？毒物專家分析有多可怕

2018-04-27 14:35

頂新案魏應充判刑 消基會：消費者求償有望了

2018-04-27 14:29

翁啟惠發聲明：謀殺中研院長後 台灣又獲得什麼？

2018-04-25 11:21

高市府爆博士主管性騷下屬 2女獨處遭伸狼爪

2018-04-11 12:55

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52
看更多

熱門文章

找到啦！帥警敞開胸膛守立院 女網友：想被他壓制

2018-04-28 16:26

爽吃牢飯太天真 監獄M型社會 一堆人「窮到沒褲」

2018-04-28 10:00

暴斃研究生解剖查死因 17人染沙門氏菌 豆奶攤停業

2018-04-28 01:03

影／恐怖房東想漲房租遭拒 竟放火燒死房客

2018-04-28 11:03

色公公垂涎媳婦貌美 強抱索吻、精液噴內褲

2018-04-27 21:14

台中偵查隊長酒駕拒測 台中市警局記過兩次調職

2018-04-28 15:59

影╱工讀生暗戀女職員不敢告白 竟對她的長褲自慰

2018-04-28 11:28

影╱台南火車意外 男子被撞身首異處慘死　

2018-04-28 10:27

男欲霸王硬上弓 女稱「到旅館做」趁機逃脫

2018-04-28 15:15

嘉義豆奶攤自行停賣疑慮商品 加強員工訓練

2018-04-28 14:46

4輪一夜全不見 後龍、通霄2地接連發生汽車輪胎竊案

2018-04-28 15:36

伸鹹豬手連摸基隆3女學生臀 國營企業退休男被逮

2018-04-28 10:28

東海生曠課3個月 母親控訴學校「不管死活」求償學費

2018-04-28 19:25

驚！小黃司機摸女客大腿 挨告才知她是「他」

2018-04-28 14:52

基隆行人違規穿越馬路 占死亡車禍近一半

2018-04-28 10:46

機車遭偷騎懷疑沾經血惹眾怒 真相讓他感到內疚

2018-04-28 10:04

影／槍案獲表揚偵查隊長酒駕拒測 記過2次調職

2018-04-28 16:30

石油氣槽夾藏私菸 海巡高雄港攔抄850箱私菸

2018-04-28 18:03

吃到沙門氏菌汙染蛋 嚴重恐敗血症

2018-04-28 01:03

女職員被偷摸乳獲賠100萬 想再討200萬被駁回

2018-04-28 10:29

老鄉見老鄉兩眼淚汪汪 兩個警察抓到兩個車手

2018-04-28 11:25

總統蔡英文慰問2國道警員遺眷 專案認定入祠忠烈祠　　

2018-04-28 17:04

豆奶攤民雄店19人染沙門氏桿菌 食安專家疑蛋汙染

2018-04-28 15:40

重陽橋機車疑自摔 男子遭後方機車追撞送醫不治

2018-04-28 11:05

深水炸彈一口乾者贏2千元 男子不服輸燒錢判罰4千元

2018-04-27 20:50

醉女酒駕肇逃 拒絕酒測「盧」警1小時

2018-04-28 13:53

採收牛蒡盼淘金 9名違法越南移工被逮

2018-04-28 10:32

魏應充無罪變有罪 醫：支持給予懲罰

2018-04-27 20:28

自強號撞死1行人事故 影響7851旅客

2018-04-28 11:21

同為警友會成員未設防 他到女會員家敘舊喝酒再性侵

2018-04-28 09:48

影╱威而鋼犀利士等偽藥流竄 衛福部：恐致命

2018-04-28 15:08

頂新案／二審大逆轉 魏應充改判15年

2018-04-28 01:03

婦人厭食體重僅剩40公斤 營養不良、呼吸衰竭亡

2018-04-28 14:11

影／登山客攀玉山墜30米邊坡 警消緊急救援成功

2018-04-28 08:28

怕狗不讓住戶抱狗搭電梯 還罵「不要臉」挨告

2018-04-28 12:29

鴿子大盜遭逮否認行竊 犯案工具被警突破心防

2018-04-27 20:13

疑行動電源爆炸起火 3人受困陽台獲救

2018-04-28 11:21

不滿被警開單嘀咕髒話 法官：小聲講難認犯意

2018-04-28 08:45

「入獄前想跟媽媽懺悔」 軍人強盜被羈押4度哀求交保

2018-04-28 09:50

機車鑰匙串有汽車鑰匙 早上偷機車晚上偷汽車

2018-04-28 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top