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恐攻？汽車轉彎不慎 衝撞加油站 嚇壞加油工

2018-04-28 16:02聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市28歲王姓男子昨天下午1時，開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道，疑似車頭轉向不慎，直接衝撞加油機，嚇壞加油工連忙躲開。

新北市消防局獲報，調派人車趕到加油站，確認只有加油機受損並未漏油，也未釀成火警，僅虛驚一場。加油站也將向肇事的汽車駕駛王姓男子求償。

新北市王姓男子昨天下午1時開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道...
新北市王姓男子昨天下午1時開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道，疑似車頭轉向不慎，直接衝撞加油機，嚇壞加油工連忙躲開。記者王長鼎／翻攝
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新北市王姓男子昨天下午1時開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道...
新北市王姓男子昨天下午1時開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道，疑似車頭轉向不慎，直接衝撞加油機，嚇壞加油工連忙躲開。記者王長鼎／翻攝
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新北市王姓男子昨天下午1時開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道...
新北市王姓男子昨天下午1時開車前往樹林區中華路與福順街口加油站，準備駛入加油車道，疑似車頭轉向不慎，直接衝撞加油機，嚇壞加油工連忙躲開。記者王長鼎／翻攝
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