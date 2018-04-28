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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

怕狗不讓住戶抱狗搭電梯 還罵「不要臉」挨告

2018-04-28 12:29聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市黃姓女子怕狗，去年2月黃女搭大樓電梯到地下1樓，看到湯姓姐妹各抱一隻狗搭電梯，黃女心生不滿，按住電梯上樓按鍵，讓電梯停在地下1樓長達1分鐘，不讓對方搭電梯；去年5月兩方人馬又再度遇到，黃女仍不讓對方抱狗搭電梯，黃女在大樓電梯門口前，對湯女辱罵「你不要臉」，告上法院。高雄地院審理後，黃女涉犯強制罪、公然侮辱罪，應執行拘役70天，可易科罰金7萬元，仍可上訴。

判決指出，去年2月下旬，黃女搭大樓電梯到地下1樓，走出電梯，看到湯姓姐妹各抱一隻狗準備搭電梯上樓，黃女竟不讓對方搭電梯，按著電梯上樓鍵，讓電梯停在地下1樓長達1分鐘，湯姓姐妹只好放棄搭電梯，徒步離開。

黃女辯稱，當時是要告知湯女在公共場所要做好狗的防護措施；大樓管理委員會在去年5月下旬貼出公告，提醒養狗住戶帶狗搭電梯要做好防護措施，去年2月案發時管委會還尚未貼出相關公告，認定黃女沒有權力阻止對方搭電梯。

判決指出，去年5月22日上午時，黃女在6樓搭電梯下樓，發現湯女與丈夫抱狗狗搭電梯下樓，雙方發生口角爭執，黃女否認罵對方「你不要臉」。法官勘驗，湯女夫妻手機蒐證錄影，確實錄到黃女辱罵「你不要臉吧！」，湯女答「你又在罵人，對不對」。法官認定，「你不要臉」屬輕蔑、嘲諷使人難堪言語，又在大樓電梯門口，使不特定人聽聞後，產生負面貶損評價，屬於侮辱他人言語。

黃女辯稱，當時是恐慌症發作，不記得自己在講什麼，提出醫院診斷書。法官認為，診斷書雖有記載恐慌症，恐慌症發作時，會有心悸、緊張、及失眠等症狀，並沒有記錄到會失去意識、不知所為或事後遺忘等事情，根據雙方口角爭執錄影畫面，黃女對湯女質問的每個問題，都能清楚明瞭回應與辯駁，並主張自己遭狗嚇到，認定當時黃女意識清楚，黃女辯稱恐慌症發作，顯屬為卸責之詞。

判決指出，黃女不思以理性和平方式解決紛爭，僅因為細故貿然妨害他人搭電梯權利，以及用言語辱罵，顯然欠缺尊重他人人格觀念。黃女涉犯強制罪、公然侮辱罪，應執行拘役70天，可易科罰金7萬元，全案仍可上訴。

高市黃女怕狗，不讓同棟住戶抱狗搭電梯，涉犯強制罪，大樓之後提醒養狗住戶帶狗搭電梯...
高市黃女怕狗，不讓同棟住戶抱狗搭電梯，涉犯強制罪，大樓之後提醒養狗住戶帶狗搭電梯要做好防護措施，雙方又發生口角，黃女罵對方「你不要臉」涉犯公然侮辱，高雄地院審理後黃女涉犯強制罪、公然侮辱罪，拘役70天，可易科罰金7萬元。高雄地院外觀。圖／報系資料照
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公然侮辱

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