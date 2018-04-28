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教部拔管 台大發聲明：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

不滿被警開單嘀咕髒話 法官：小聲講難認犯意

2018-04-28 08:45聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市陳姓男子去年8月4日，開車違停被王姓警員取締開單，他不滿脫口而出一句「他X的」，結果被依妨害公務罪嫌起訴；但法官審酌，「他X的」多被用來宣洩情緒，且陳轉頭用極小聲音量說出，縱然不雅卻難認有犯意，判他無罪。

檢方調查，陳男當天晚上6點多駕駛自小客車違停，王姓警員上前依法舉發，但陳不滿和對方理論，還說「你開你開，囉哩叭唆，他X的」等語，王認為自己被陳出言侮辱，將他依妨害公務現行犯移送，檢方也認定犯行明確將陳起訴。

但陳否認犯行，他辯稱是臨停一下就被開方開單，控制不住才脫口而出，是為了發洩情緒，對自己說的話，並沒有要侮辱警察等語。

法官認為，「他X的」一詞充斥在生活環境中，多數男性從父執輩耳濡目染，是很自然且習慣用來發洩負面情緒，對他人或時事不滿時經常脫口而出，不論對方是否認同、感到粗俗等，屬反射性宣洩情緒用語，主觀上並未有侮辱他人犯意。

經勘驗警方錄影畫面，發現陳搖下車窗後，王員告知要開單，過程中陳還將頭左轉並用宏亮大聲音量和王對話，後來再將頭轉正並低頭滑手機，將車窗搖上同時以非常小聲幾乎聽不到的音量說「他X的」。

法官審酌，陳遭員警開單理論未果，內心不滿情緒無法壓抑，確實有以「他X的」一詞發洩可能，雖然不雅但陳說這這句話時以搖上車窗、轉回頭滑手機，且音量極小，顯見已無意和員警接觸對話，難認有當場侮辱公務員犯意，判處陳男無罪。

警方取締示意圖，與本案件無關。圖／報系資料照
警方取締示意圖，與本案件無關。圖／報系資料照
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妨害公務違停警察

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