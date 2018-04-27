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上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

深水炸彈一口乾者贏2千元 男子不服輸燒錢判罰4千元

2018-04-27 20:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

兩名好友原本開心聚餐喝酒，酒興大起，為比誰喝酒較厲害，相約打賭喝1杯500CC的「深水炸彈」，各拿出1000元放在桌上當賭注，誰最快喝光，就贏錢。對手舉杯一口喝完，丁姓男子不服輸，竟用打火機燒毀2張千元鈔票；彰化地方法今依損毀幣券罪判丁男罰金4000元。

這件酒友比賽酒力後不服輸，演出燒錢並大打出手的趣聞發生在彰化縣埔鹽鄉。判決書指出，去年6月20日晚上，丁男和郭姓三兄弟、周姓、陳姓男子在郭家一起喝酒聊天；酒過三巡，丁、周兩人抬槓互吹自己是酒國英雄，眾人起哄下，丁、周決定比賽喝酒功夫。

兩人各拿出一張千元鈔票放在桌上，同桌有人調好兩杯各500CC的「深水炸彈」，放在兩人面前桌上，講明誰能整杯一口喝完，桌上2000元就誰贏。旁人助興齊口喊「開始！」

判決書指出，周男舉杯一口喝光才停下，並把酒杯翻轉證明一滴不剩，丁男無法一口乾，輸了；當周男拿起2張千元鈔票搖晃，開心贏錢時，丁男不服輸，竟拿打火機燒周男手中的紙鈔，雙方起口角互嗆，演成打群架。

事後，丁男持驗傷證明向警方控制郭姓三兄弟等人，他也被依損毀幣券罪嫌同時移送法辦；檢察官偵查中勸和，丁男撤回傷害告訴，大家再做好朋友，但損毀幣券是公訴罪，檢察官依法起訴丁男。

市井間酒攤上所謂的「深水炸彈」，就是把1小杯純高粱酒，放進1大杯的啤酒裡，要喝以前，酒客先舉杯用手蓋住大杯子往桌上一敲，混合冒泡後一口喝下，酒量不行的人往往一杯就掛。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣市井間酒攤的「深水炸彈」，就是1大杯啤酒和1小杯高粱酒混在一起喝下。示意圖／...
台灣市井間酒攤的「深水炸彈」，就是1大杯啤酒和1小杯高粱酒混在一起喝下。示意圖／何烱榮翻攝自臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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台灣市井間酒攤的「深水炸彈」，就是1大杯啤酒和1小杯高粱酒混在一起喝下。示意圖／...
台灣市井間酒攤的「深水炸彈」，就是1大杯啤酒和1小杯高粱酒混在一起喝下。示意圖／何烱榮翻攝自臉書「 Mika咪卡出走美食日誌」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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彰化地方法院。圖／報系資料照
彰化地方法院。圖／報系資料照
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