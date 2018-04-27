頂新案追追追 誰是揭開頂新進口劣油案的幕後推手？

2018-04-27 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



頂新劣油案大翻盤，頂新董事長魏應充等4名被告一審都無罪，二審今天改判重刑，讓國人想起當年整個社會陷入一片食安風暴和滅頂行動的往事，誰是打開頂新案潘朵拉盒子的鑰匙？當年參與辦案的彰化檢方人員說，立委林淑芬就是那把重要鑰匙，是揭開頂新長期進口劣油黑幕的推手。

林淑芬得知彰檢稱她是頂新案的幕後功臣，非常驚訝。她受訪說，當年大統混油案發生後不久，她發現到每年國內進口食用油的比例一直下降，飼料用油卻不斷增加，最讓人啟疑的是很多豬油是從香港進口，而香港不養豬，她在立法院質詢要求衛福部提供國產食用油品的廠商與進口資料，衛福部官員支友吾吾，想用這是業者的商業機密搪塞，最後只提供她隱匿可辨識國內廠商的進口數據。

林淑芬說，幸好有專家協助她逐家勾稽，追出頂新和另一家大廠長期從越南大幸福公司進口食用油，也有貿易商向大幸福進口油脂給南部多家飼料油公司，這些公司又轉賣給頂新。「這是重大的發現，不但讓當時台南檢方有一件『冰』了兩年的食用油舊案復活，我再度要求衛福部給答案。」。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，頂新案當年是衛福部透過外交部協助，由駐越代表向越南官方查詢，取得越南工商部的證明文件後回覆外交部，衛福部取得後以機密的最急件傳真給彰化、屏東兩衛生局；彰化衛生局立刻透過平台通報彰檢展開行動，才揭開頂新長期以「食用油」名義，從越南大幸福公司進口飼料用油的黑幕。

社會對頂新案的印象，彰化檢方和彰化縣衛生局是「破案首功」，兩單位都受到行政院的表揚。不願具名的參與辦案人員說，頂新案不能忘了林立委的努力與貢獻。

這名人士回憶說，2014年10月9日（次日起國慶連假天）傍晚，彰化縣衛生局收到衛生福利部的一張機密文件的緊急傳真，指出我國駐越南外館取得越南工商部的官方文件，證明越南大幸福公司是一家飼料油工廠，沒有生產與進出口食用油的許可，要求彰化衛生局到頂新公司稽查。

按照一般行政機關的「慣例」，通常公務員會在連假結束，恢復上班時再處理。因彰檢與彰化縣衛生局已有多次並肩作戰的經驗與共識，並成立共同打擊民生不法的聯繫平台

衛生局長葉彥伯與食品衛生科長林毓芬討論，雖然當時已下班了，決定立刻通報彰檢襄閱主任檢察官林漢強；林漢強已回到永靖鄉的檢察官宿舍，他趕到永靖警分駐所，請林毓芬將衛福部的最急件公文傳真內容，轉傳到永靖分駐所。林漢強收到後向當時的檢察長鄭文貴報告，彰檢決定避免消息走漏，當晚就行動。