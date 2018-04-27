馬英九再度行使緘默權 批北檢混淆視聽令人錯愕

2018-04-27 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦「三中案」前日傳訊前總統馬英九，馬英九首度行使緘默權，北檢晚間召開記者會，指馬英九對國民做出不良示範，北檢深感遺憾。馬英九今下午三度以被告身分出庭應訊，歷經4小時詢問，馬英九今仍行使緘默權，強調在程序合法尚未釐清前，依法保持緘默。

馬英九庭後向媒體表示，前天已經說得很清楚了。雖然台北地檢署傳訊他，他必須要到，但在本案偵查程序合法性的疑慮還沒有釐清之前，在台北地檢署偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，他行使法律賦予我的權利，對於檢察官的詢問，「我在今天仍是依法保持緘默」。

馬英九說他注意到台北地檢署對於他在前天應訊時保持緘默一事，當晚就急著召開記者會，對他依法行使緘默權「深表遺憾」。台北地檢署認為，他對本案「負有義務作出合理說明」，更批評他行使緘默權，是「對國人作出不良示範」。