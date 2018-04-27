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大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

擱淺小抹香鯨奄奄一息 岸巡弟兄上演及時救援

2018-04-27 16:12聯合報 記者潘欣中╱即時報導

南巡局第5岸巡總隊水利安檢所昨天傍晚接獲民眾報案，指有隻鯨豚受傷擱淺在屏東林邊溪出海口岸際，海巡弟兄到場發現尚有生命跡象，但背鰭後下方有處直徑約6公分傷口，在成功大學海洋生物脊鯨豚研究中心指導下，將奄奄一息的小抹香鯨載送到成大治療，及時救回一命。

岸巡隊說，救援人員到達現場後，發揮平時訓練所學，經初步評估該鯨豚尚有生命跡象，但背鰭後下方有處直徑約6公分傷口，緊急聯繫成功大學海洋生物脊鯨豚研究中心王建平教授協助處理，在教授指導下，先將擱淺鯨豚移至港區，以利後續吊掛進入水箱車作業，並提醒要不斷用海水濕潤鯨豚表面，並用棉被包裹鯨豚身體，避免受傷及脫水。

王建平教授晚上8時隨水廂車到達現場，從外觀特徵研判是小抹香鯨，海巡弟兄協力將小抹香鯨抬上岸，並用吊臂小心翼翼送入水箱車中，載往成功大學治療；研究人員說，若沒有及時救援和妥善治療，身上有傷的小抹香鯨擱淺岸上，存活機會不大。

岸巡隊說，鯨豚擱淺事件頻傳，雖原因大多不明，但與生態環境變遷及人類隨意棄置廢棄物息息相關，鯨豚是保育類野生動物，為維繫海洋健康生態，民眾至岸際或海洋休閒遊憩時，順手將垃圾帶走，留給後代一片美麗的海洋。

屏東縣林邊溪出海口岸際有隻擱淺小抹香鯨，海巡弟兄到場發現尚有生命跡象，但背鰭後下...
屏東縣林邊溪出海口岸際有隻擱淺小抹香鯨，海巡弟兄到場發現尚有生命跡象，但背鰭後下方有處直徑約6公分傷口，先用棉背包住保持體溫。記者潘欣中／翻攝
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鯨豚抹香鯨成功大學
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