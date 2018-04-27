頂新案二審逆轉勝 是新任檢察總長最好禮物

2018-04-27 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



頂新劣油案一審判決魏應充等無罪，台中高分檢檢察長江惠民認為食安攸關全民健康，指示主任檢察官李慶義組成公訴團隊，訪問專家證人、分析卷證、準備論告書，經二審開庭十六次，場場與頂新律師團激辯，二審終於逆轉勝，恰好今天立法院同意江擔任檢察總長，外界認為這是給新任檢察總長最好的賀禮。

一審檢方起訴魏應充等人，疑因證據未扣實，彰化地院判決魏應充等人無罪，搞得一審檢方灰頭土臉，江惠民指示團隊辦案，由主任檢察官李慶義與辦案經驗豐富的一、二審檢察官組成蒞庭專組。針對一審檢方未注意到的、或未扣實的證據，重新整理。

頭腦清晰的「九怪李」李慶義，針對一審檢方未注意到、或疏漏、或扣實的重新整理，所堆的卷宗比他的人都還高，他指揮所屬準備論告、訪問專家證人、分析國外資料，並經常與中央食藥署、地方衛生局開會，了解病端所在。

李慶義等人查出，越南的大幸福公司生產的是飼料油，非供人使用，業者被處以4000萬越盾的罰款處分；並查出Vinacontrol公司的檢驗報告，取樣日期不同，但檢驗數據卻都相同；也有貨櫃尚未到，鑑定員已監督出貨，顯然造假。

二審檢方並提出國衛研究報告，說明頂新公司已精製的越南牛油、和澳洲牛油，含有有體人體的4種不飽和醛類化合物；也有潛在危害人體可致癌的雜環胺、及可致動脈硬化的膽固醇氧化物。

李慶義分析整理卷宗、會議紀錄，查出魏應充下指示輔導大幸福公司成為戰略夥伴、並派員赴越南考察，保障油品來源，認定魏應充為實際上主導頂新公司糧油決策之人。