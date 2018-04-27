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頂新案魏應充判刑 消保會：消費者求償有望了

2018-04-27 14:29聯合報 記者林敬家╱即時報導

頂新、味全前董事長魏應充因進口越南油品案今天遭台中高分院判應執行9年，6年得易科罰金，頂新製油公司判罰2億5千萬，消保團體得知相當欣慰，認為判決有助上訴二審的相關民事求償。

消基會2015年代理消費者提起「正義、頂新豬油」，「頂新牛油」兩案民事求償，但頂新公司在一審皆全身而退，消保團體相當關注越南油品案二審結果，消基會副秘書長徐則鈺說，二審法官的認定維護了消費者權益，對於之後上訴二審的民事求償會有正面幫助。

消基會代理消費者求償的「正義、頂新豬油」案，消基會雖指頂新轉售越南大幸福豬油原料給正義豬油，但一審法官認為，此一指控只能證明該原料是飼料用豬油、不得提供食用，沒有證據證明豬油有「攙偽」、「假冒」混充成食用油情況，認為頂新等業者並沒有過失侵害消費者權益，只判正義公司賠償40萬5000元，其餘如頂新、味全、義美等均免賠。

另一件「頂新牛油」案，消基會代理285名消費者向頂新製油等7家廠商提團體訴訟，連帶求償3225萬多元，去年也遭台北地院駁回全部請求，徐則鈺指出，當時判決顯然受到刑事一審無罪結果影響，依食安法規定，食品攙偽或假冒，只要有違法添加行為，不須證明危害人健康就能論處，一審法官卻加入須證明危害人健康證明的要件；這次高分院判決只是回歸食安法的認定標準。

消基會食安頂新魏應充
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