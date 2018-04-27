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頂新二審魏應充判15年 法官：大幸福油人不能吃

2018-04-27 12:53聯合報 記者林敬家╱即時報導

頂新進口越南大幸福油品案，台中高分院今天宣判，頂新製油前董事長魏應充被依違反食安法、詐欺等罪判應執行9年，6年得易科罰金，總經理陳茂嘉判應執行6年6月徒刑，5年得易科罰金、前總經理常梅峯判應執行5年6月徒刑，3年得易科罰金、大幸福負責人楊振益判應執行7年，1年6月得易科罰金，頂新屏東廠長曾啟明、品管組長蔡俊勇獲判無罪。

合議庭法官認為，食安法相關規範適用產品與原料，攙偽假冒按照實務上見解是採取「抽象危險犯」，只要有摻偽假冒行為就構成犯罪，走法律認定的危險性存在。

辯護律師余明賢認為判決結果落差大，不滿意，收到判決書後會上訴，魏應充先生對於判決結果都是平常心看待。

法官綜合相關證據認為，大幸福公司出口給頂新的原料油欠缺可供人食用的品質，不得採為精煉製成供人食用的產品，採信越南工商部函覆資料，認定大幸福公司未有越南主管機關核發的合法食品生產廠商證書，不能從事食品生產經營與外銷，他們的產品只作為飼料用不能供人食用，大幸福原料油經頂新檢驗酸價過高、總集性化合物與重金屬鉛含量不符合食用油規定，相關專家鑑定意見都指向對人體有危害，頂新精煉製成產品雖符合CNS標準食用油脂等標準，但也無從認定可供人食用，

判決也指出，常梅峯直接向楊振益接洽買油，以前與大幸福購買的油都是用飼料用名義進口，後來改採買人食用油但價格並沒變動，楊也未就飼料油改出口食用油而有設備作業調整，一樣出口飼料油，陳茂嘉後來雖有到大幸福訪廠，稽核評分結果不及格，魏應充每月主持油品事業經營決策會議中，會聽取報告，了解頂新改買油的狀況和品質，而楊振益參與假冒可供人食用的油品屬幫助犯，因此判魏應充等4人有罪。

曾啟明、蔡俊勇部分，兩人對於頂新公司製造販賣假冒可供人食用的牙只及詐欺廠商的行為並不知情，他們也沒有參與採購程序及訪廠，檢驗結果也有如實報告，但這些檢驗標準以及是否繼續買油都他們的權限，因此判無罪。

二審判決宣判後，依刑事訴訟法有罪部分都可上訴，無罪部分檢方符合速審法規定可上訴。

頂新黑心油案二審逆轉，魏應充遭重判15年。圖／本報資料照
頂新黑心油案二審逆轉，魏應充遭重判15年。圖／本報資料照
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食用油魏應充頂新
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