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影／水電工為了還車貸 改槍販賣牟利

2018-04-27 12:48聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市六龜區劉姓男子平日以水電工為業，兩年前向銀行貸款買一輛中古車，劉為了還每月1萬1千元車貸，水電工不做水電，異想天開，反而改槍販賣牟利，警方前天持搜索票到劉家中查扣改造工具一批，對於改槍賣槍，相當懊悔。

高市刑警大隊偵七隊調查，今年1月接獲線報，六龜區綽號「培阿」的劉姓男子（31歲）涉嫌改槍販賣牟利，警方組專案小組調查。

警方發現，劉憑藉本身水電工專業，對金屬材料、機具加工認識，上網買模型槍、金屬材料，在自家頂樓自行加工改槍，再以5萬元代價賣出，用來非法盜獵野生動物、危害山林及地區安寧秩序。

前天一早，警方到劉住處埋伏，見劉外出工作時，警方一擁而上，隨即在頂樓查到一批改造工具，劉一開始否認。警方在屋內發現，為什麼鋁製茶水桶有貫穿小孔時，劉見事跡敗露才坦承，並在住處後方草叢起獲改造空氣長槍、半成品槍管。

警方調查，劉平日擔任水電工，因為平常工作時有時無，無法按時繳納車子貸款，才改槍牟利，賣出3把改造槍枝，一把賣5萬元。

警方指出，劉對警方詢問，雖然坦承改槍販賣，但對槍枝去向避重就輕，不肯吐實。警方詢問後，將劉依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方劉的家中查扣改造槍枝工具一批。記者劉星君／翻攝
警方劉的家中查扣改造槍枝工具一批。記者劉星君／翻攝
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警方查扣改造工具一批，劉拿鋁製茶水桶用來試槍，茶水桶滿是彈孔。記者劉星君／攝影
警方查扣改造工具一批，劉拿鋁製茶水桶用來試槍，茶水桶滿是彈孔。記者劉星君／攝影
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警方查扣改造槍枝、與改造工具一批。記者劉星君／翻攝
警方查扣改造槍枝、與改造工具一批。記者劉星君／翻攝
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警方查扣改造工具一批，劉拿鋁製茶水桶用來試槍，茶水桶滿是彈孔。記者劉星君／翻攝
警方查扣改造工具一批，劉拿鋁製茶水桶用來試槍，茶水桶滿是彈孔。記者劉星君／翻攝
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警方查扣改造工具一批。記者劉星君／攝影
警方查扣改造工具一批。記者劉星君／攝影
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六龜槍枝中古車
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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