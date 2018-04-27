影／水電工為了還車貸 改槍販賣牟利

2018-04-27 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市六龜區劉姓男子平日以水電工為業，兩年前向銀行貸款買一輛中古車，劉為了還每月1萬1千元車貸，水電工不做水電，異想天開，反而改槍販賣牟利，警方前天持搜索票到劉家中查扣改造工具一批，對於改槍賣槍，相當懊悔。

高市刑警大隊偵七隊調查，今年1月接獲線報，六龜區綽號「培阿」的劉姓男子（31歲）涉嫌改槍販賣牟利，警方組專案小組調查。

警方發現，劉憑藉本身水電工專業，對金屬材料、機具加工認識，上網買模型槍、金屬材料，在自家頂樓自行加工改槍，再以5萬元代價賣出，用來非法盜獵野生動物、危害山林及地區安寧秩序。

前天一早，警方到劉住處埋伏，見劉外出工作時，警方一擁而上，隨即在頂樓查到一批改造工具，劉一開始否認。警方在屋內發現，為什麼鋁製茶水桶有貫穿小孔時，劉見事跡敗露才坦承，並在住處後方草叢起獲改造空氣長槍、半成品槍管。

警方調查，劉平日擔任水電工，因為平常工作時有時無，無法按時繳納車子貸款，才改槍牟利，賣出3把改造槍枝，一把賣5萬元。