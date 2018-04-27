大逆轉！頂新混油案魏應充一審無罪 二審重判15年

頂新製油公司從越南大幸福公司進口油品後製成食用油出售案，全案以詐欺取財罪起訴，2015年彰化地院一審判決，因罪證不足，判頂新前董事長魏應充等涉案6人無罪，全案上訴台中高分院，高分院合議庭今天上午11時宣判，合議庭撤銷原判決，認定魏涉犯詐欺取財等罪，判處15年徒刑，其中6年得易科罰金。

彰化地檢署在2014年10月30日，以一般詐欺取財、加重詐欺取財罪、販賣摻偽罪，起訴頂新前董事長魏應充、頂新前總經理常梅峰、接任總經理兼代理董事長陳茂嘉、頂新屏東廠廠長曾啟明、頂新品保組組長蔡俊勇、越南大幸福公司負責人楊振益等6人，檢方對魏具體求刑30年。

彰化地院審理後，全案在2015年11月27日宣判，合議庭認定檢方「沒有證明」頂新從大越南公司進口油品後精煉販售的食用油是有害人體健康之虞的油品，且涉案人曾啟明是否將過期油品重新精煉後販售，則非全案起訴範圍。