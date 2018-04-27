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頂新案二審將宣判 同期檢辯「九怪李」對決「儒將」

2018-04-27 09:27聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中高分院審理頂新油品案，今天上午11時宣判，審理期間檢辯大攻防，檢辯精銳盡出，巧合的是檢方領軍的「九怪李」主任檢察官李慶義，與律師團主帥「儒將」羅閎逸，同為司法官訓練所21期結業的師兄弟，雙方立場不同展開攻防，究竟被告有罪或無罪，很快揭曉。

檢方蒞庭專組由台中高分檢主任檢察官李慶義、檢察官謝道明、許萬相、陳德芳組成，李慶義曾任台中地檢署襄閱主任檢察官；謝道明曾任海巡署政風處處長；許萬相曾任廉政署中部專組組長；陳德芳曾任彰化地檢署襄閱主任檢察官，他們辦案經驗豐富，是檢方一時之選。

辯方實力更是堅強，律師團成員十餘人，由主帥羅閎逸領軍，他是司法官21期結業，曾任台中地院法官、中華民國律師公會全國聯合會前理事長；成員余明賢司法官39期結業，曾任台北地院法官；成員傅祖聲是國際通商律師事務所律師。

台中高分院審理頂新案，先後開庭十多次，去年底召開辯論庭時，合議庭審判長洪曉能詢問魏應充有何意見？魏說「我在經營上，一向注重品質，沒有這種過失」，在獄中寫下「俯仰無愧，爭取清白」。

辯論庭時，李慶義指出，越南大幸福公司老闆楊振益，為販賣飼料油的廠商，他賣給頂新公司的油脂，也都以飼料油販賣，雖有提供 Vinacontrol公司造假檢驗報告，部分混充食用油進口，惟同一時期，仍有以飼料油進口者，即有時以飼料油進口，有時以食用油進口。

李強調頂新公司，自始即知大幸福公司為飼料油廠，所販賣者為飼料油，並非食用油。

李又指魏批示陳茂嘉親自至越南大幸福公司實地勘查，勘查結果為不及格，且從勘查中已知大幸福公司之油脂，不符安全衛生標準，不但其工廠內有異味及粉塵，並相當髒亂。

李又說，頂新公司不但專為大幸福公司，自訂低於CNS標準，且不合其自訂標準，亦均予扣款允收，除未查扣到資料之部分，幾乎每批油脂，均有扣款允收之情形，甚至味道發臭，仍予扣款允收，精煉後供人食用。是長久以來頂新公司人員，即知大幸福公司之油脂，品質低劣，為不可供食用的飼料油。

律師羅閎逸辯稱，魏在國內外經營二十五公司，每年營業額達五百多億，頂新油品僅是旗下一家公司，魏採「專業分工、分層負責」管理旗下集團，針對投資大方向、資金調度做處置。

羅強調，頂新從越南採購的油供人食用，無摻偽假冒，成品經衛生單位檢驗合格，從採購、進口、製成成品，層層檢驗合格、過關，魏何罪之有。

台中高分院審理頂新油品案，今天上午11時宣判，審理期間檢辯大攻防，檢辯精銳盡出，...
台中高分院審理頂新油品案，今天上午11時宣判，審理期間檢辯大攻防，檢辯精銳盡出，巧合的是檢方領軍的「九怪李」主任檢察官李慶義，與律師團主帥「儒將」羅閎逸，同為司法官訓練所21期結業的師兄弟，雙方立場不同展開攻防，究竟被告有罪或無罪，很快揭曉。 圖／本報資料照
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