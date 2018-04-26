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涉無照賣洗腎機 新光二媳孫若男請回

2018-04-26 23:21聯合報 記者張宏業╱即時報導

新光集團旗下惠普企業，遭質疑販售未經衛生署許可的洗腎透析用水設備，無照醫療器材遍及全台20家醫院，涉及違反藥事法，調查局台北市調查處今天搜索惠普企業，以被告身分約談新光集團二媳、惠普負責人孫若男（丈夫為新光投信董事長吳東賢）、營業部協理馬永強及1名證人，台北地檢署複訊後命孫婦請回，馬永強尚在偵查庭外，由律師陪同等待複訊。

據了解，孫若男向檢調供稱，她雖是惠普負責人，但公司業務大都由馬永強負責，對於販售無照洗腎設備不知情；馬永強說，醫療機構設置標準未規定血液透析室之逆滲透水處理設備需要許可證，因衛生局曾發文，表示醫院洗腎設備不需要許可證，所以被誤導繼續販售，並無意圖知法犯法的謀利行為。

據指出，今天約談都是由檢方發出傳票，交由調查負責初訊，孫若男擔心曝光，傍晚徵得檢察官同意後，不用調查官陪同，自行前往北檢複訊，約談過程相當保密，訊後請回。

馬永強晚間移送複訊時，也擔心媒體拍照，刻意跟證人分開前後走，差點讓媒體拍錯對象；檢方偵訊完孫若男後，目前正在偵訊證人，馬永強還未開庭，可能是時間太晚，馬稍早還先去廁所洗把臉提神。

新光吳家第二代媳婦，平常很少在媒體曝光，尤其是二媳婦孫若男，因吳東賢在1989年罹患嗅覺神經瘤開刀，夫妻倆一同面對生死，後來吳完全康復，孫也加入慈濟做善事；孫跟三媳婦彭雪芬感情融洽，孫的女兒吳昕嬡是嫁給台玻集團第三代林嘉明。

北市議員周威佑月前開記者會表示，「惠普企業」販售的洗腎用透析用水淨化設備，在2010年向衛生署申請醫療器材許可證號遭退件，但業者販售的器材卻遍及新光醫院、輔大醫院、甚至北市聯醫中興院區等醫院，有違反藥事法疑慮。

惠普企業營業部協理馬永強遭檢調列被告約談。記者張宏業/攝影
惠普企業營業部協理馬永強遭檢調列被告約談。記者張宏業/攝影
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洗腎媳婦血液透析
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