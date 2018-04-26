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遭控賣無照洗腎機 新光二少奶奶遭搜索約談

遭控賣無照洗腎機 新光集團惠普總經理送北檢

2018-04-26 21:37聯合報 記者張宏業╱即時報導

新光集團旗下惠普企業公司，遭市議員質疑販售未經衛生署許可的洗腎設備，這些無照醫療器材遍及新光醫院、輔大醫院等，涉及違反藥事法，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索惠普企業，約談新光集團二少奶奶、惠普負責人孫若男（丈夫為新光投信董事長吳東賢）等3人，孫婦訊後列被告前往地檢署複訊，惠普馬姓總經理也已經移送北檢。

新光吳家第二代媳婦，平常很少在媒體曝光，尤其是身為二媳婦的孫若男，因為另一半新光投信董事長吳東賢在1989年罹患嗅覺神經瘤而入院開刀，夫妻倆一同面對生死，後來吳東賢完全康復，孫若男也在因緣際會下加入慈濟。孫若男跟三媳婦彭雪芬感情融洽，她最心愛的女兒吳昕嬡嫁給台玻集團第三代林嘉明，

據了解，馬姓總經理向辦案人員供稱，醫療機構設置標準未規定血液透析室之逆滲透水處理設備需許可證，因為法規認識錯誤，造成社會疑慮，絕無意圖知法犯法的謀利行為。

台北市議員周威佑於今年3月28日召開記者會表示，全台約有8萬多名需長期洗腎病友，但他接獲檢舉，新光集團旗下「惠普企業」販售的洗腎用透析用水淨化設備，於2010年向衛生署申請醫療器材許可證號遭退件，但業者販售的器材卻遍及新光醫院、輔大醫院、甚至北市聯醫中興院區等醫院。

檢調發現惠普企業自行組裝、販售洗腎用透析用水淨化設備，2010年向衛生署申請醫療器材許可證號遭退件，卻仍販售這些未經許可的醫療器材，為釐清孫若男是否知情，因此約談孫婦，孫婦否認涉案。

惠普馬姓總經理（圖左）遭調查局移送北檢。記者張宏業／攝影
惠普馬姓總經理（圖左）遭調查局移送北檢。記者張宏業／攝影
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洗腎媳婦血液透析
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