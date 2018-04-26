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彰化首次國民參與模擬法庭 台上11位「法官」

2018-04-26 19:37聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化地院首場「國民參與審判模擬法庭」今天起一連兩天在彰化地方法院第一法庭登場，日前法院先以電腦隨機從備選名冊中抽出80名備選民眾，今天上午共有54人來報到，檢方與辯方律師再逐一進行遴選面試，選出16名國民法官，共分成兩組，6名國民法官與2名備選國民法官，另外一組8人為影子國民法官，待審判程序結束後，將會將兩組國民法官的審判結果進行比較。

今天下午進入實質審理程序，審理的案件為多年前彰化市發生的一起殺人案，當事人由法院人員扮演，辯護人和檢方、法官則是真實任職的人員，這些「演員」在事前藉由審理過程影片了解整起案件的真實情況，因此今天「模擬」起來都相當真實，不論是證物、論述都相當逼真。

今天共有11名法官排排坐在台上，陣仗相當龐大，法官們也都一臉嚴肅翻閱案件資料、聆聽證人、辯方、檢方說法，休庭時則必須從特定走道進入休息室，不得與外人接觸。彰化地院院長蔡名曜表示，這次出庭的國民法官可以詰問被告、閱卷，地位等同職業法官，雖然審理案件期間並沒有像國外必須集中住宿，但在案件審理結束之前，禁止與其他人討論案件內容，也不能查閱新聞、輿論等資料，避免影響公正性。

彰化地院國民參與審判模擬法庭今天首次開庭，加上國民法官共11名法官台上坐一排。記...
彰化地院國民參與審判模擬法庭今天首次開庭，加上國民法官共11名法官台上坐一排。記者凌筠婷／攝影
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國民法官面試殺人
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