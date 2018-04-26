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性侵犯殺博士生「借屍還魂」 逃4次死刑竟又判刑未定

2018-04-26 16:27聯合報 記者王宏舜╱即時報導

4度判死刑，改判無期徒刑，最高法院仍撤銷、發回！因性侵而遭判刑定讞的男子孫國晃，不想入獄，設局殺死張姓博士生、放火毀屍，再拿張的證件和自己的照片申請補發證件；孫曾四度被處死刑，直到高等法院高雄分院更三審才改判為無期徒刑。檢察官和孫都上訴，最高法院認為原判決採為量刑基礎的科刑資料不完備，再度撤銷判決、發回更審。

遇害的張姓博土生是獨子，遇害前，博士論文已通過審查，原本2011年3月就可取得學位，學校在他往生後，頒給榮譽博士學位。

47歲的孫國晃，有妨害風化、妨害性自主前科，因涉及性侵少女，遭判刑8年6月定讞。孫不想執行，2010年11月15日先在筆電輸入「引火自焚」、「死亡撤銷通緝」、「自焚」、「身分證遺失」、「身分證遺失補辦」、「核銷通緝」、「通緝犯死亡」、「通緝犯死亡處理」、「註銷通緝」、「換發身分證」等關鍵字，搜尋相關資訊後，計畫殺人。

11月16日，孫國晃上網結交張姓博士生為網友，把他當「借屍還還」的對象。孫約張到汽車旅館，趁張褪去外衣褲、無防備時，動手勒昏他；張想反抗，卻不敵體格壯碩、孔武有力的孫。

孫用童軍繩將張雙手反綁，再載至高雄林園清水巖山區，製造他引火燃燒汽車自焚死亡的假象，張慘死。檢、警驗屍發現有異，採集指紋比對查出死者是張，鎖定孫涉案、逮捕。

高雄地院一審、高雄高分院二審、更一審、更二審都認為孫罪不可赦，判他死刑，褫奪公權終身，但最高法院頻頻撤銷發回，高雄高分院更三審改判無期徒刑，孫逃過一死。

最高法院今認為，更三審未依刑事訴訟法規定在審判程序中調查，使被告、辯護人和檢察官表示意見，訴訟程序有瑕疵。且更三審向高雄監獄調取孫國晃另案在監執行所參加的各類教育輔導、治療課程觀察、評估紀錄作為科刑資料，但資料內容對被告在監獄輔導治療的效果及刑罰適應性如何，仍存疑問。

更三審原要囑託台大醫學院對孫國晃為鑑定，要了解刑罰矯正適應性、回歸社會可能性，但孫拒絕鑑定，最高法院也認為「判決理由不備」、「調查職責未盡」。

因謀殺博士生而四度遭死刑的孫國晃，高院高雄分院更三審改判他無期徒刑，最高法院今又...
因謀殺博士生而四度遭死刑的孫國晃，高院高雄分院更三審改判他無期徒刑，最高法院今又撤銷發回。圖／報系資料照
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