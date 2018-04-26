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周泓旭共諜案 高院宣判維持1年2月徒刑

2018-04-26 11:18聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

來台唸碩士的陸生周泓旭涉替大陸黨務機關發展組織，遭控違反國家安全法，高等法院上午宣判，維持1年2月徒刑。

來台唸碩士的陸生周泓旭涉替大陸黨務機關發展組織，遭控違反國家安全法，上午至高等法...
來台唸碩士的陸生周泓旭涉替大陸黨務機關發展組織，遭控違反國家安全法，上午至高等法院聆聽宣判。記者林伯東／攝影
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陸生周泓旭
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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